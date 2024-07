Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Italie féminin 2024. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 15,7 km autour de Brescia, l’Italienne a signé le meilleur temps en 20:37″, à plus de 45 km/h de moyenne. Elle devance les Australiennes Grace Brown (FDJ-Suez), +01″ et Brodie Chapman (Lidl-Trek), +13″. Première française, Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL) termine 7ᵉ à 29″. À 32 ans, Longo Broghini poursuit sa très bonne saison 2024 et s’empare du premier maillot rose de ce Tour d’Italie féminin 2024.

The decisive moment in today’s ITT: @GLBrown321 thrilling finale, when the Australian finished juuust behind Longo Borghini 😱 Il momento decisivo della 1a tappa: il finale tesissimo di Grace Brown, nel quale l’australiana arriva di poco dietro Longo Borghini.#GirodItaliaWomen pic.twitter.com/50LNVfo6Nr — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 7, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Italie féminin 2024

