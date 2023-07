Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté, ce mercredi, la 6ème étape du Tour d’Italie Féminin. La championne du monde a accéléré à deux kilomètres du sommet de la dernière ascension du jour, le Calosso (2,5 km à 7,2%). Après avoir effectué les 14 derniers kilomètres en solitaire, Annemiek van Vleuten signe la 101ème victoire de sa carrière. Derrière, Lorena Wiebes (Team SD Worx) prend la 2ème place, devant Liane Lippert (Movistar Team), 3ème. Van Vleuten signe sa troisième victoire de la saison et conforte son maillot rose de leader. Victime d’une chute hier, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) n’a pas pris le départ de cette 6ème étape.

🇳🇱 Annemiek van Vleuten attacks on the Calosso climb. Maglia Rosa wants another stage! 👚#UCIWWT #GiroDonne23 pic.twitter.com/fMe2JgMIVW

— UCI_WWT (@UCI_WWT) July 5, 2023