Lorena Wiebes (Team SD Worx) a remporté, ce dimanche, la 3ème étape du Tour d’Italie Féminin. La championne d’Europe a fait parler sa puissance et s’est facilement imposée au sprint dans les rues de Modena. Elle devance Marianne Vos (Jumbo-Visma) et Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing). Après sa victoire hier, Annemiek van Vleuten (Movistar Team) conserve son maillot rose de leader.

🇮🇹3️⃣☑️ All good on stage three of the #GiroDonne23, as @AvVleuten remains in pink. Wiebes (SDW) wins in Modena. pic.twitter.com/R1xPkSwxfk

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 2, 2023