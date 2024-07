Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour d’Italie féminin. Parfaitement emmenée par ses coéquipières dans le dernier kilomètre et le dernier virage, la championne du monde s’est facilement imposée au sprint. Elle devance Chiara Consonni (UAE Team ADQ) et Arlenis Sierra (Movistar Team). Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) conserve le maillot rose, mais ne compte plus que 3″ d’avance sur Lotte Kopecky.

This time, the sprint was not close: @LotteKopecky turns on the jets and flies to victory 🏆

