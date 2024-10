La superstar italienne du cyclisme Elisa Longo Borghini courra pour l’équipe UAE Team ADQ en 2025 après avoir signé un contrat de trois ans avec l’équipe féminine du WorldTour. Longo Borghini a connu une brillante carrière depuis qu’elle est devenue professionnelle en 2011, en remportant le Giro d’Italia féminin en 2024 et le Tour des Flandres pour la deuxième fois cette saison. L’actuelle et quintuple championne nationale italienne sur route a également triomphé sur les Strade Bianche, Paris-Roubaix Femmes et l’UAE Tour, et vient de décrocher une médaille de bronze aux récents Championnats du Monde Route UCI à Zurich, en Suisse.

We are delighted to announce that Italian cycling superstar @ElisaLongoB will race for UAE Team ADQ in 2025 after signing a 3-year contract with the Women’s WorldTour team

Elisa Longo Borghini :

Je suis ravi de partager la nouvelle que je rejoins l’équipe UAE ADQ pour les trois prochaines années. C’est l’équipe qui m’a le plus attiré dès le début, car c’est une équipe ambitieuse et qui vise à grandir chaque année. Cela correspond à mon caractère. Je suis une personne ambitieuse et j’ai vraiment hâte de viser de nombreuses courses avec cette équipe. Je vais essayer de défendre mon titre au Giro d’Italia, et tenter de gagner le Tour de France. En tant que coureuse de classe mondiale, j’ai également pour objectif d’être un modèle et d’inspirer la communauté des femmes des Émirats arabes unis vers un mode de vie sain. »