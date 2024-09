Après cinq saisons chez Caja Rural – Seguros RGA, Orluis Aular va découvrir le World Tour en 2025 sous le maillot de la Movistar.

Orluis Aular s’est engagé pour deux saisons avec l’équipe Movistar. Le Vénézuelien, qui compte six titres de champion national à son palmarès, s’est illustré la saison dernière en remportant une étape et le classement général de la Cro Race. Cette année, le coureur de la Caja Rural – Seguros RGA a remporté une étape du Tour du Limousin ainsi que le Trofeo Matteotti il y a quelques jours.

🇻🇪📝🤝🏼 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐙𝐔𝐄𝐋𝐀 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄 𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃𝐓𝐎𝐔𝐑@aular_orluis se une a Movistar Team para las dos próximas temporadas, procedente de @CajaRural_RGA. Talento y explosividad para todos los terrenos → https://t.co/Tgfql2PIVE#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/UvCzgFQ7fP — Movistar Team (@Movistar_Team) September 25, 2024

Orluis Aular :

« Pour être honnête, je n’aurais jamais imaginé atteindre le WorldTour. J’ai toujours eu pour objectif d’y aller étape par étape. J’ai cherché à atteindre l’Europe et grâce à Jesús Rodríguez Magro, j’ai pu concourir en Espagne avec EC Cartucho. Je suis ensuite parti deux ans en Belgique, un endroit où j’ai beaucoup appris, avant d’aller au Japon, et à partir de là, j’ai atteint mon objectif d’être au moins ProConti avec Caja Rural, à qui je suis très reconnaissant pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée à l’époque. Je savais qu’à partir de ce moment-là, ce ne serait pas facile, et cela a nécessité des années de travail acharné et de dévouement pour avoir cette belle opportunité avec l’équipe Movistar. Cela me rend très heureux et, en même temps, cela me procure beaucoup de sentiments, car cela n’a pas été facile du tout ».