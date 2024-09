Vainqueur d’étape sur le Giro cette année, Valentin Paret-Peintre va rejoindre la formation Soudal Quick-Step en 2025.

C’est désormais officiel, Valentin Paret-Peintre s’est engagé avec la Soudal Quick-Step. Après trois saisons au sein de la World Tour de Décathlon AG2R La Mondiale, le grimpeur français a signé pour deux saisons au sein de l’équipe belge. Coéquipier modèle de Ben O’Connor, le cadet des frères Paret-Peintre s’est également illustré cette année en remportant une étape sur le Giro, sa première victoire chez les professionnels. Capable de jouer le classement général (8ᵉ du Tour Down Under et 4ᵉ du Tour des Alpes cette saison), Valentin Paret-Peintre sera un renfort de poids pour Remco Evenepoel en montagne.

We’ve finally got our Valentin 💙 Welcome, @Valent1_Paret 🙌 pic.twitter.com/InzBMVU2jW — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 25, 2024

Valentin Paret-Peintre :

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe pour les deux prochaines années. J’ai toujours admiré cette équipe et je l’ai vue écrire l’histoire dans certaines des plus grandes courses du monde. C’est une équipe légendaire avec beaucoup d’histoire et de tradition et je suis fier d’en faire partie au cours des deux prochaines saisons. Mon objectif est de continuer à me développer et à acquérir de l’expérience dans les courses par étapes, notamment auprès de quelqu’un comme Mikel Landa. Je suis également prêt à aider chaque fois que j’en aurai besoin dans les ascensions. J’aimerais être l’un des gars les plus forts en montagne pour mon équipe sur une course comme le Tour de France, que j’aimerais découvrir, mais je vise aussi un top dix sur des courses par étapes d’une semaine. »

Patrick Lefevere, PDG Soudal Quick-Step :

« Nous suivons Valentin depuis un certain temps et nous avons été impressionnés par son éthique de travail, son amélioration continue et ses résultats, comme sa spectaculaire victoire d’étape sur le Giro d’Italia. Nous sommes heureux qu’il ait décidé de nous rejoindre. Valentin est un atout majeur pour notre contingent de grimpeurs et nous sommes convaincus qu’il s’intégrera parfaitement et évoluera au sein de notre équipe ».