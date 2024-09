Après Juliette Labous, La FDJ-Suez s’est attachée les services d’Églantine Rayer pour 2025, en provenance de la dsm-firmenich PostNL.

Églantine Rayer va rejoindre la FDJ-Suez en 2025. Comme Juliette Labous, la Française va quitter la dsm-firmenich PostNL. Vainqueure d’étape sur le Tour de l’Avenir Femmes 2024, Eglantine Rayer (20 ans) a notamment terminé 2ᵉ de l’Alpes Gresivaudan Classic en 2022, à seulement 18 ans. La saison dernière, elle avait également terminé 9ᵉ du Tour de Scandinavie ou encore 8ᵉ du Grand prix de Plouay. Puncheuse-grimpeuse prometteuse, elle a très récemment été le rouage essentiel de la victoire de Juliette Labous aux Championnats de France, sur ses terres normandes.

The team is growing 💙❤️ We are delighted to announce the signing of @eglantine_rayer in our roster ! pic.twitter.com/NmsjooA7ST — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) September 11, 2024

Stephen Delcourt – Manager Général FDJ Suez :

« Églantine représente la cycliste que toute équipe souhaite avoir dans ses rangs : un sens de la course et du sacrifice pour ses leaders, une volonté inépuisable d’apprendre des meilleures, une marge de progression importante. Elle sera un atout indéniable pour les prochaines saisons. Nous sommes heureux de compléter notre effectif de son talent et de tout faire pour contribuer à sa progression dans le peloton professionnel ».

Églantine Rayer :

« Je suis ravie de bientôt rejoindre cette nouvelle famille et d’écrire un nouveau chapitre de ma carrière au sein de l’équipe FDJ Suez. Mon objectif est de franchir un palier dans les années à venir, et j’ai choisi cette équipe pour progresser et retrouver le plaisir du cyclisme, celui qui m’a fait débuter. Je crois fermement que FDJ Suez dispose des ressources nécessaires pour accompagner les jeunes talents comme moi vers le plus haut niveau. C’est une équipe en pleine expansion depuis quelques années, et c’est une formidable opportunité de pouvoir l’intégrer à ce moment charnière de ma carrière. J’ai hâte de commencer cette aventure dans ce nouvel environnement, au sein de la plus belle équipe française ».