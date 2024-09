Après cinq saisons chez Arkéa – B&B Hotels, Matîs Louvel va rejoindre la formation Israel – Premier Tech en 2025.

Israel – Premier Tech vient d’annoncer la signature de Matîs Louvel pour un contrat de trois ans allant de 2025 à 2027. Le coureur de 25 ans est le troisième nouveau coureur à rejoindre l’équipe ProTour en 2025, suite aux annonces d’Alexey Lutsenko et de Jan Hirt. Vainqueur de Druivenkoers – Overijse en 2022, Louvel va renforcer le noyau dur des classiques de l’équipe.

« Cela fait 5 ans que je suis dans la même équipe et j’ai l’impression que j’ai besoin de changement pour sortir de ma zone de confort. Quand IPT m’a contacté, le projet m’a tout de suite plu. Je traversais une période difficile à cause d’une blessure et l’équipe m’a fait confiance, ce qui m’a vraiment aidé mentalement et m’a motivé pour avancer ! Les courses que j’apprécie le plus sont les classiques flamandes. J’adore l’ambiance, les parcours et les pavés. J’ai déjà obtenu des résultats dans ce type de course, mais je souhaite m’imposer durablement comme l’un des meilleurs coureurs de classiques. Je viens chez IPT pour continuer à progresser et surtout, pour performer. Mon plus grand rêve est de gagner Paris – Roubaix et je veux que cela devienne un objectif ! »