Auteur d’un retour victorieux après seize mois sans compétition, Taco van der Hoorn prolonge son contrat avec Intermarché-Wanty.

En fin de contrat avec Intermarché-Wanty, Taco van der Hoorn a décidé de prolonger pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe belge. Réputé pour être le maître des échappées, le Néerlandais de 31 ans reste ainsi fidèle à l’équipe de Jean-François Bourlart au moins jusqu’à fin 2026. Depuis son arrivée en 2021, il a conquis le cœur de nombreux fans de cyclisme par ses échappées au long cours. C’est de cette façon que sur le Tour d’Italie 2021, il remporte la première victoire d’étape sur un grand tour pour Intermarché-Wanty au bout du suspense à Canale, et ajoute des succès au Benelux Tour et Omloop van het Houtland.

GREAT NEWS!!! Taco van der Hoorn stays two more years with Intermarché-Wanty 😍

The master of breakaways made a victorious comeback after 16 months away from concussion. Truly an inspiration. We are so happy to keep his winning smile in our team.

