À 26 ans et après quatre ans au sein de la formation FDJ-Suez, Marta Cavalli s’est engagée avec une autre équipe World Tour pour 2025.

Marta Cavalli va quitter la FDJ-Suez à la fin de l’année 2025. L’Italienne s’est engagée pour trois saisons avec la formation dsm-firmenich PostNL, qui va perdre Juliette Labous, qui fait le chemin inverse en rejoignant l’équipe de Stephen Delcourt. Marta Cavalli a connu la meilleure saison de sa carrière en 2022, où elle a remporté la Flèche Wallonne et l’Amstel Gold Race avant de chuter très lourdement sur le Tour de France Femmes. Depuis, la grimpeuse peine à retrouver son meilleur niveau et n’a disputé que quatre courses cette année, en raison d’une blessure et après avoir été renversé par une voiture à l’entrainement.

Benvenuti a Marta! 🇮🇹👋🏻 Multiple race winner, queen of the Ardennes in 2022 and climber extraordinaire @marta_cavalli98 will don the two-stripes next season 🤩

We can’t wait to get our journey underway, Marta! 🇬🇧🔗 https://t.co/coUHfxnpyT

Marta Cavalli :

« J’ai vraiment apprécié mon passage chez FDJ-Suez, mais après quatre ans, j’avais envie de changement et de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences. Cela me donne beaucoup de motivation pour continuer à progresser et je pense qu’il y a des opportunités pour le faire avec le Team dsm-firmenich PostNL. Dès nos premiers entretiens, l’équipe m’a vraiment fait confiance et pense que je peux revenir là où j’étais en tant que coureuse, et c’était quelque chose d’important pour moi. Il y a beaucoup de gens au sein de l’équipe qui peuvent m’aider à grandir en tant que coureuse et en tant que personne. J’ai été un peu malchanceuse ces dernières années, donc c’est une bonne occasion de redémarrer et mon objectif est de revenir au plus haut niveau possible avec le Team dsm-firmenich PostNL ».