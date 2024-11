L’équipe Jayco AlUla vient de signer le champion du monde de VTT cross-country, Alan Hatherly, qui combinera les deux disciplines en 2025.

Après avoir remporté une incroyable victoire aux Championnats du monde de cross-country en VTT en septembre et avoir été couronné vainqueur de la Coupe du monde de cross-country 2024, Alan Hatherly vient de signer un contrat de deux ans avec l’équipe Jayco AlUla. Le nouveau champion du monde de VTT a connu une saison exceptionnelle en VTT, ayant également décroché une médaille de bronze aux Jeux olympiques, devenant ainsi le premier coureur africain et non européen à le faire dans la discipline.

En plus de son impressionnant palmarès en VTT, Hatherly a déjà goûté à la course sur route et peut compter une deuxième place aux championnats sud-africains de contre-la-montre parmi ses résultats dans les courses de niveau national. Avec le fabricant de vélos Giant, fournisseur officiel de vélos des équipes WorldTour masculines et féminines, Hatherly passera chez Giant Factory Racing pour ses engagements tout-terrain en 2025, portant le maillot arc-en-ciel emblématique du championnat du monde.

Alan Hatherly :

« Je suis incroyablement excité par ce nouveau chapitre de ma carrière cycliste et très reconnaissant d’avoir l’opportunité de rouler pour GreenEDGE Cycling pendant les deux prochaines saisons. Je pense que c’est le moment idéal pour moi de sortir de ma zone de confort et de me développer encore davantage. Passer dans une équipe de route WorldTour est bien sûr quelque chose de totalement nouveau pour moi, ce sera une courbe d’apprentissage abrupte et j’apprendrai des meilleurs. Combiner la route et le VTT est nouveau et rafraîchissant et j’ai vraiment hâte de voir où ce voyage peut aller ! »