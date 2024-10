C’est désormais officiel, Demi Vollering s’est engagée avec la FDJ-Suez pour le deux prochaines saisons.

FDJ-Suez a officialisé, ce lundi, l’arrivée de Demi Vollering dans son collectif, jusqu’en 2026. À 27 ans, la Néerlandaise, qui rejoindre l’équipe lors du prochain stage de pré-saison, deviendra ainsi la première athlète vainqueure du Tour de France Femmes avec Zwift à évoluer au sein d’une formation française. En 2025, elle sera associée à Evita Muzic et Juliette Labous pour mener un collectif de dix-sept cyclistes vers les sommets du cyclisme féminin.

Depuis son arrivée dans le peloton professionnel au sein de la formation Parkhotel Valkenburg fin 2018, elle s’est affirmée comme une des toutes meilleures cyclistes actuelles. Vainqueure du Tour de France Femmes avec Zwift 2023, 2ᵉ des éditions 2022 et 2024, lauréate de la Vuelta 2024 et de nombreuses autres épreuves mondiales, Vollering est également l’athlète qui totalise le plus de points au classement individuel mondial UCI Women’s World Tour lors des trois dernières saisons.

Demi Vollering :

« Dès le premier rendez-vous avec l’équipe FDJ-SUEZ, j’ai immédiatement eu un bon sentiment. Je ne pouvais plus enlever ce sourire sur mon visage. Je suis heureuse de me lancer dans cette aventure, de vivre quelque chose de nouveau et de me redécouvrir dans cette équipe. J’ai toujours aimé l’esprit collectif de FDJ-SUEZ et sa mentalité offensive en course. Nous allons avoir une grande équipe et je suis convaincue que de grandes choses nous attendent. »

Stephen Delcourt – Manager Général FDJ-Suez :

« Nous vivons un grand jour, une grande étape pour l’équipe. Demi est une immense championne et nous avons hâte de travailler à son développement et de la voir évoluer sous le maillot bleu-blanc-rouge de l’équipe. Avec nos sponsors, FDJ et SUEZ, ainsi que nos partenaires historiques, nous travaillons depuis plusieurs années pour bâtir une équipe mondiale compétitive, sur des bases saines et stables. »