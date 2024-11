Avec l’arrivée de Paul Ourselin et Jan Maas, la formation Cofidis a clôturé son effectif pour la saison 2025 avec 30 coureurs.

Paul Ourselin et Jan Maas se sont engagés avec la formation Cofidis pour la saison prochaine. Le Français (30 ans) et le Néerlandais (28 ans) complètent l’effectif de l’équipe nordiste après les arrivées d’Emmanuel Buchmann, Dylan Teuns ou encore Simon Carr. Les deux coureurs mettront leur expérience, leur savoir-faire et leur enthousiasme au service de l’équipe afin d’épauler les leaders et tout faire pour multiplier les bons résultats.

28+ 2 = 30

Découvrez les deux derniers coureurs qui viennent renforcer notre effectif hommes 2025. pic.twitter.com/v7PQFTzpyN — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 5, 2024

L’effectif 2025 Cofidis

Piet ALLEGAERT Stanislaw ANIOLKOWSKI Alex ARANBURU Emmanuel BUCHMANN Simon CARR Bryan COQUARD Aimé DE GENDT Nicolas DEBEAUMARCHE Valentin FERRON Eddy FINE Milan FRETIN Jesus HERRADA Ion IZAGIRRE Clément IZQUIERDO Oliver KNIGHT Jonathan LASTRA Jan MAAS Nolann MAHOUDO Sam MAISONOBE Sylvain MONIQUET Stefano OLDANI Paul OURSELIN Anthony PEREZ Alexis RENARD Ludovic ROBEET Sergio SAMITIER Dylan TEUNS Benjamin THOMAS Hugo TOUMIRE Damien TOUZE

Cédric Vasseur, manager de la Cofidis :

« Nous sommes ravis et heureux d’accueillir Paul et Jan au sein de notre équipe. Ce sont deux coureurs qui ont l’habitude du haut niveau et qui pourront répondre aux besoins de l’équipe tant sur les courses d’une journée que sur les courses par étapes. Ils auront d’ailleurs tous les deux l’occasion de débuter leur saison en Australie au Tour Down Under. Leur expérience et leur travail seront appréciés par nos leaders. Avec Jan et Paul, nous clôturons donc notre effectif 2025 qui est composé de 30 coureurs issus de 8 nationalités différentes. »