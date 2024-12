Les jeunes danois Peter Øxenberg et Theodor Storm vont rejoindre l’équipe Lotto Kern-Haus PSD Bank, avant d’intégrer l’équipe Ineos en 2026.

Peter Øxenberg et Theodor Storm porteront les couleurs de la Lotto Kern-Haus PSD Bank en 2025. Les deux Danois de 19 ans rejoindront l’équipe continentale allemande UCI à partir du 1ᵉʳ janvier. Ils devraient participer aux côtés de leurs nouveaux coéquipiers à une série de courses et de camps pour poursuivre leur développement et acquérir une expérience précieuse, tout en conservant l’encadrement et le soutien du personnel de performance d’Ineos Grenadiers, formation qu’ils rejoindront en 2026. L’équipe britannique va collaborer avec Lotto Kern-Haus PSD Bank dès la saison prochaine avec comme objectif de former les jeunes coureurs.

INEOS Grenadiers are excited to place young talents Peter Øxenberg and Theodor Storm with our development partner, @lottokernhaus, in 2025 🤝https://t.co/61gaVmwTkC pic.twitter.com/sSPbicEYwY — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 19, 2024

Le directeur de la performance d’INEOS Grenadiers, Scott Drawer :

« C’est un moment passionnant de voir Peter et Theodor rejoindre Lotto Kern-Haus PSD Bank alors que notre partenariat de développement se poursuit à un rythme soutenu. Nous pensons vraiment que ce sera l’environnement parfait pour que les deux coureurs progressent et se préparent à la vie dans le WorldTour. En plus de cette expérience de course cruciale, les coureurs bénéficieront également d’un encadrement et d’un soutien continus de la part du personnel de performance des Grenadiers d’Ineos tout au long du processus. Ce sont tous deux de superbes jeunes talents et nous avons hâte d’encourager Peter et Theodor la saison prochaine. »

Peter Øxenberg :

« Pouvoir courir et acquérir de l’expérience avec Lotto Kern-Haus PSD Bank, tout en continuant à travailler avec l’équipe de performance des Grenadiers d’Ineos, est un scénario parfait pour un jeune coureur. Ce sera une étape précieuse sur la voie du passage au niveau professionnel et j’ai hâte de commencer la saison prochaine et de poursuivre mon développement. »

Theodor Storm :

« J’attends avec impatience 2025 et mon retour à la compétition et au peloton avec Lotto Kern-Haus PSD Bank. C’est une équipe fantastique, donc pouvoir concourir à leurs côtés, tout en continuant à travailler avec les Ineos Grenadiers, est une solution parfaite. J’ai hâte de commencer. »