À 17 ans, l’Américain Ashlin Barry s’est engagé dans un projet à long terme avec la formation Visma | Lease a Bike.

Ashlin Barry, 17 ans, fera ses premiers pas dans le peloton professionnel avec Team Visma | Lease a Bike. L’Américain fera partie de la pyramide de développement de l’équipe néerlandaise WorldTeam à partir de la saison prochaine. Barry est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Dans les courses limitées auxquelles il a participé en tant que junior de première année en 2024, il a démontré ses capacités en remportant les titres nationaux américains sur route et en contre-la-montre, ainsi que des victoires au Ster van Zuid-Limburg, au Valley Sun Tour, au Henderson Classic et au Tour du Bocage et de l’Ernée.

De plus, il a démontré sa polyvalence avec une victoire dans l’UCI Gravel Series Blue Mountains et une deuxième place aux Championnats du monde Omnium sur piste. Barry est le fils des anciens cyclistes professionnels Michael et Dede Barry. Né à Gérone, en Espagne, il a grandi à Toronto, au Canada, mais représente l’équipe nationale américaine par l’intermédiaire de sa mère. La saison prochaine, Barry rejoindra JEGG Skil DJR, l’équipe junior qui collabore avec Team Visma | Lease a Bike, avant de rejoindre l’équipe néerlandaise en 2026. En fonction de ses résultats et ses progrès en 2025, il intègrera soit l’équipe développement, soir l’équipe World Tour.

Robbert de Groot, responsable du développement chez Visma | Lease a Bike :

« Nous voyons un immense talent chez Ashlin, ainsi qu’une marge de progression importante. Nous sommes donc très heureux qu’il fasse partie de notre équipe dans les années à venir. C’est la première fois que nous signons quelqu’un d’aussi jeune directement pour notre WorldTeam. Cela reflète notre confiance dans le potentiel d’Ashlin et souligne notre croyance dans les collaborations à long terme. Ce n’est qu’en travaillant en étroite collaboration avec un talent dès son plus jeune âge que nous pouvons réaliser son potentiel maximum ».

Ashlin Barry :

« Team Visma | Lease a Bike est vraiment une équipe de rêve. C’est incroyablement inspirant de signer avec la même équipe que des coureurs comme Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Ce sont de bons exemples de la façon dont on peut se développer davantage au sein de cette équipe. Bien sûr, je suis encore très jeune et je suis en train de découvrir mes spécialités. Je pense que les classiques et les contre-la-montre pourraient me convenir le mieux, mais je suis convaincu que cette équipe est le choix parfait pour me guider dans ce voyage. »