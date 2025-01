Alors que la période des transferts 2024-2025 est terminée, voici les notes du mercato des 24 meilleures équipes mondiales.

Malgré le départ de plusieurs coureurs importants comme Marc Hirschi, auteur d’une excellente saison 2024 ou encore Finn Fisher-Black, la formation UAE Team Emirates a réalisé un très bon mercato. Cinq coureurs viendront renforcer l’effectif, donc Jhonatan Narvaez, vainqueur de la première étape du dernier Giro, mais aussi les Belges Florian Vermeersch et Rune Herregodts. Pablo Torres, 2ᵉ du Giro Next Gen et du Tour de l’Avenir cette année, après avoir remporté deux étapes de montagne. Le grimpeur espagnol de 19 ans a signé un contrat jusqu’en 2030.

Visma | Lease a Bike : 9/10

Avec l’arrivée de Victor Campenaerts, la Visma | Lease a Bike compense le départ de Jan Tratnik chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Axel Zingle arrive également en provenance de la Cofidis pour renforcer l’effcetif sur les classiques notamment. Simon Yates est la recrue phare de l’équipe néerlandaise. À l’image de son frère Adam ou de Joao Almeida chez UAE Team Emirates, le Britannique sera le lieutenant de Jonas Vingegaard mais devrait également pouvoir jouer sa carte personnelle sur certaines courses. L’équipe accueille également quatre coureurs de l’équipe développement dont le grand espoir norvégien Jorgen Nordhagen mais aussi le champion du monde espoirs Niklas Behrens.

Soudal Quick-Step : 7,5/10

Valentin Paret-Peintre sera le principal renfort pour Remco Evenepoel en montagne. Le grimpeur français de 23 ans va donc quitter la strcture AG2R au sein de laquelle il évoluait depuis ses années Juniors en 2018. L’équipe belge accueillera également plusieurs coureurs polyvalents en 2025 comme Maximilian Schachmann, Ethan Hayter, Pascal Eenkhoorn ou encore Dries Van Gestel. La Soudal Quick-Step s’apprête également à perdre plusieurs coureurs emblématiques de la structure comme Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen ou encore Fausto Masnada.

Lild-Trek : 7/10

Peu de changement à venir en 2025 pour la formation Lidl-Trek, qui va perdre trois coureurs, dont deux retraités (Cataldo et Felline) et le départ de Natnael Tesfatsion chez Movistar. L’équipe américaine va donc conserver ses leaders (Pedersen, Skjelmose, Milan, Ciccone) pour la saison à venir avec l’arrivée de quatre coureurs également. Parmi eux, Lennard Kämna ou encore Soren Kragh Andersen, qui quitte Mathieu van der Poel pour rejoindre Mads Pedersen. Le vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs, Tim Torn Teutenberg, et l’un des meilleurs coureurs mondiaux chez les Juniors ces deux dernières saisons, Albert Withen Philipsen, vont également rejoindre la Lidl-Trek en 2025.

Red Bull Bora-Hansgrohe : 9,5/10

Avec neuf départs et neuf arrivées, la Red Bull Bora-Hansgrohe a été l’une des équipes les plus actives sur ce mercato 2024-2025. Pour cette première période des transferts depuis l’arrivée de Red Bull comme sponsor titre, la formation allemande va perdre certains coureurs importants comme Lennard Kämna, Marco Haller ou encore Bob Jungels. Mais ces départs devraient être compensés par les nombreuses arrivés de qualité. Maxim Van Gils, Oier Lazkano, Jan Tratnik, Laurence Pithie, Gianni Moscon mais aussi les frères Van Dijke vont renforcer l’effectif sur les classiques notamment. Finn Fisher-Black et Giulio Pelizzari seront, quant à eux, plus à l’aise lorsque la route s’élèvera.

Décathlon AG2R La Mondiale : 7/10

Après sa très belle saison 2024, terminée à la 6ᵉ place du classement UCI World Team, Décathlon AG2R La Mondiale compte bien poursuivre sur cette lancée en 2025. Avec les arrivées du spécialiste du CLM Stefan Bissegger mais aussi du jeune Johannes Staune-Mittet en provenance de la Visma | Lease a Bike, l’équipe française s’en donne les moyens. Avec 5 coureurs de l’équipe développement dont les Français Seixas, Bisiaux et Isidore, la formation chambérienne fait le pari de la jeunesse. Du côté des départs, Ben O’Connor, meilleur coureur de l’équipe cette année et 4ᵉ au classement UCI individuel, va rejoindre la Jayco-AlUla. Les grimpeurs Valentin Paret-Peintre et Alex Baudin vont, respectivement, rejoindre la Soudal Quick-Step et EF Education-EasyPost.

Ineos Grenadiers : 4/10

Après plusieurs saisons difficiles, la formation Ineos peut-elle revenir sur le devant de la scène en 2025 ? Cela semble compliqué au vu du mercato réalisé. L’équipe britannique perd deux coureurs essentiels, sur les classiques comme sur les courses par étape, Tom Pidcock et le champion d’Équateur, Jhonatan Narvaez. Cinq coureurs viendront renforcer l’équipe la saison prochaine, dont Bob Jungels, qui apportera toute son expérience, ou encore Sam Watson, en provenance de la Groupama-FDJ. Axel Laurance tentera lui de faire oublier les départs de Pidcock, Hayter ou Narvaez, avec son profil de puncheur-sprinter.

Alpecin-Deceuninck : 3/10

Comme ces dernières saisons, Alpecin-Deceuninck comptera sur son duo de leaders Mathieu van der Poel – Jasper Philipsen, peut-être même davantage en 2025 avec les départs d’Axel Laurance et de Soren Kragh Andersen. Nicola Conci, un des seuls grimpeurs de l’équipe, s’en va également. Pour palier ces départs, Alpecin-Deceuninck a recruté quatre coureurs de l’équipe développement dont le cross man Tibor Del Grosso. Le rouleur Johan Price-Pejtersen et le jeune slovène Gal Glivar rejoindront également la formation belge.

Lotto Cycling Team : 3/10

La formation Lotto Dstny a perdu beaucoup de coureurs essentiels au cours de ce mercato. Outre Maxime Van Gils, dont le contrat a été racheté par la Red Bull Bora-Hansgrohe, la formation belge perd également Victor Campenaerts, vainqueur d’étape sur le dernier Tour de France. Florian Vermeersch et Andreas Kron vont également changer d’air en 2025. De leur côté, Thomas De Gendt et Jacopo Guarnieri ont pris leur retraite. Parmi les sept recrues, presque uniquement des jeunes membres d’équipe développement, hormis Reuben Thompson et Lars Craps.

Groupama-FDJ : 6/10

Rémi Cavagna et Guillaume Martin sont les deux recrues phares de la Groupama-FDJ. Après une saison délicate chez Movistar, le rouleur français tentera de se relancer et de retrouver son meilleur niveau tandis que Guillaume Martin va changer d’air après cinq saisons passées chez Cofidis. Les jeunes coureurs Clément Braz Alfonso, Rolland Brieuc et Tom Donnenwirth viendront également renforcer l’effectif 2025. Toutefois, la formation de Marc Madiot va perdre Laurence Pithie, Lenny Martinez, Reuben Thompson ou encore Samuel Watson, quatre coureurs passés par l’équipe développement avant de rejoindre la World Tour. Pithie et Martinez, performants en 2024, évolueront à l’étranger la saison prochaine.

Israel – Premier Tech : 6,5/10

Peu de changement pour Israel – Premier Tech en 2025. Après une très belle saison 2024, la formation accueille quatre nouveaux coureurs, dont Alexey Lutsenko, qui quitte Astana, son équipe de toujours. Jan Hirt apportera toute son expérience avec son profil de grimpeur tandis que Matîs Louvel arrive en provenance d’Arkéa – B&B Hotels pour renforcer l’effectif sur les classiques. Membre de l’équipe développement, Pier-André Côté évoluera au sein de la World Tour en 2025. Dylan Teuns s’en va lui du côté de la Cofidis, où il tentera de se relancer après une année compliquée.

EF Education-EasyPost : 8,5/10

On n’a pas beaucoup entendu parler d’EF Education-EasyPost durant ce mercato, et pourtant, la formation américaine a réalisé de jolis coups. De Kasper Asgreen à Madis Mihkels, en fin de contrat avec Intermarché-Wanty, tout comme Alex Baudin avec Décathlon AG2R La Mondiale, sans oublier les Italiens Vincenzo Albanese, Samuele Battistella ou encore le jeune Max Walker, l’équipe de Jonathan Vaughters s’est bien renforcée durant cette intersaison. Outre le départ de Bettiol au mois d’août, Bissegger ou encore Carr s’en vont, tout comme Rigoberto Uran, qui a mis un terme à sa carrière.

Movistar Team : 6/10

Pablo Castrillo, révélation de la Vuelta 2024 avec deux victoires d’étape, est l’une des recrues phares de la Movistar. L’emblématique équipe espagnole s’est également attachée les services du duo de leader de la Caja Rural – Seguros RGA, Orluis Aular et Jefferson Alveiro Cepeda. Malgré ces arrivées de qualité, la formation d’Eusebio Unzue va perdre deux coureurs importants de son effectif avec le champion d’Espagne en titre, Alex Aranburu, qui s’est engagé avec la Cofidis, et son prédécesseur, Oier Lazkano, parti du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe.

Jayco-AlUla : 7/10

Ben O’Connor, auteur d’une saison 2024 exceptionnelle, couronnée par une 4ᵉ place au classement UCI, est la recrue phare de la Jayco-AlUla. Parmi les autres arrivés, on retrouve les expérimentés Koen Bouwman, Patrick Gamper mais aussi le grimpeur Paul Double ou encore le jeune Jelte Krijnsen, l’une des révélations de la saison. Avec le départ de Simon Yates chez Visma | Lease a Bike, la formation australienne va donc changer de leader pour jouer le général. À noter également, l’arrivée d’Alan Hatherly, le champion du monde VTT, qui combinera les deux disciplines en 2025.

Intermarché-Wanty : 4/10

L’équipe Intermarché-Wanty a été plutôt discrète sur ce mercato. Parmi les six arrivées, on retrouve Alexander Kamp, qui sort d’une saison compliquée ou encore Huub Artz, sacré champion d’Europe Espoirs il y a quelques semaines, qui arrive en provenance de l’équipe développement. La formation de Jean-François Bourlart va perdre plusieurs coureurs importants de l’effectif, dont Madis Mihkels, Rune Herregodts, Mike Teunissen, Reein Taaramäe ou encore Liliam Calmejane et Boy Van Poppel, qui ont pris leur retraite.

Team Picnic PostNL : 2/10

Avec seulement trois arrivées, trois jeunes coureurs de 20 ans, la dsm-firmenich PostNL, devenue Picnic PostNL a été plus que discrète lors du mercato. À la lutte pour le maintien en World Tour (avant-dernière place occupée), la formation néerlandaise a connu trois dernière saisons délicates en terme de points UCI. Le meilleur coureur de l’équipe Romain Bardet va mettre un terme à sa carrière au mois de juin. Autres départ, celui d’Emīls Liepiņš chez Q36.5 Pro Cycling Team et Patrick Bevin, qui a mis un terme à sa carrière.

Cofidis : 8/10

Après une année 2024 très compliqué, avec seulement 5 succès et peu de points UCI (seule Astana a marqué moins de points en 2024 en WT), c’est l’heure du renouveau chez Cofidis en 2025. Avec pas moins de 12 arrivées, la formation nordiste a été omniprésente sur le marché des transferts. En tête d’affiche : Alex Aranburu. Auteur d’une belle année, le champion d’Espagne est une recrue très intéressante, lui qui est capable dr briller sur tous les terrains. Dylan Teuns et Emanuel Buchmann tenteront de se relancer après une période plus compliquée dans leur carrière. Le baroudeur-grimpeur Simon Carr arrive également chez Cofidis. L’équipe de Cédric Vasseur perd toutefois Axel Zingle et Guillaume Martin, deux coureurs essentiels de l’effectif.

Bahrain-Victorious : 4/10

Lenny Martinez est la recrue phare de la Bahrain-Victorious. Le grimpeur français sera l’un des leaders de l’équipe pour le général, avec Santiago Buitrago. Hormis Mathijs Paasschens, qui arrive de la Lotto Dstny, les sept autres recrues sont de jeunes coureurs qui évoluaient en Continental jusqu’alors. La formation bahrainie perd Wout Poels, parti chez Astana, mais aussi cinq autres coureurs comme Johan Price-Pejtersen qui a rejoint Alpecin-Deceuninck.

Uno-X Mobility : 5/10

Uno-X Mobility n’a pas été très active cet hiver sur le marché des tranferts. Quatre coureurs viendront renforcer les rangs de l’équipe en 2025, dont Andreas Kron. Malgré une année 2024 plus compliquée, le Danois tentera de retrouver son meilleur niveau. Les jeunes prometteurs Henrik Pendersen et Simon Dalby arrivent également en provenance de l’équipe développement. Du côté des départs, la formation ProTour perd cinq coureurs dont Tord Gudmestad, parti chez Décathlon AG2R La Mondiale.

Arkéa – B&B Hotels : 2/10

En proie à des difficultés financières, Arkéa – B&B Hotels a connu un hiver délicat. La formation bretonne s’est séparée de plusieurs coureurs importants de son effectif comme Clément Champoussin, Vincenzo Albanese, Matîs Louvel ou encore Daniel McLay. L’équipe d’Emmanuel Hubert a signé six coureurs, tous issus de l’équipe développement hormis Victor Guernalec, qui était chez les amateurs en 2024 à Bourg-en-Bresse.

XDS Astana Team : 7,5/10

Avec la Cofidis, XDS Astana Team est l’autre formation à avoir été très active cet hiver sur le marché des tranferst. Avec 14 arrivées, c’est près de la moitié de l’effectif qui a été renouvellé entre 2024 et 2025 ! Parmi les recrues importantes : Clément Champoussin, Sergio Higuita, Wout Poels, Diego Ulissi, Mike Teunissen, Fausto Masnada ou encore le jeune Darren van Bekkum. L’équipe va perdre également de nombreux éléments avec Mark Cavendish et Michael Morkov, partis à la retraite, ou encore Alexey Lutsenko, unique leader de la formation ces deux dernière saisons.

Tudor Pro Cycling Team : 9,5/10

Tudor a sans doute réalisé les deux plus gros coups de ce mercato. En recrutant Julian Alaphilippe et Marc Hirschi, la formation suisse veut intégrer le World Tour. Avec l’arrivée des ces deux coureurs , l’équipe devrait être invité sur les courses les plus prestigieuses, sur les classiques notamment mais aussi sur les Grands Tours. Tudor accueille également Marco Haller, Fabien Lienhard, Larry Warbasse et deux jeunes de l’équipe U23. Six coureurs quittent l’équipe, dont Sébastien Reichenbach, qui a pris sa retraite.

TotalEnergies : 6/10

Après une belle saisons 2024 sous les couleurs de la St Michel – Mavic – Auber93, Alexandre Delettre est la recrue phare de la TotalEnergies. Valentin retailleau, Saluel Leroux ou encore Joris Delbove vont également renforcer l’effectif cette année. Après deux saisons et demi hors des pelotons, Alexys Brunel fait son retour à la compétition au sein de l’équipe vendéenne. Valentin Ferron et Paul Ourselin rejoignent la Cofidis, tandis que Julien Simon et Alexis Vuillermoz ont pris leur retraite. Dries Van Gestel s’est lui engagée avec la Soudal Quick-Step.

Q36.5 Pro Cycling Team : 8,5/10

Avec l’arrivée de Thomas Pidcock, Q36.5 a signé l’un des gros coups de ce mercato. Le Britannique sera le leader incontesté sur les classiques, lui qui a rdéjà remporté les Strade Bianche et l’Amstel Gold Race, mais aussi sur les Grands Tours, lors que la formation sera invitée. Sjoerd Bax, Milan Vader ou encore Harm Vanhoucke rejoingent également l’équipe suisse. La Q36.5 enregistre six départs, dont cinq coureurs partis à la retraite.