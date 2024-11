C’est officiel, Maxim Van Gils ne sera plus un coureur de la Lotto Dstny en 2025 après avoir mis fin à son contrat avec l’équipe belge.

Lotto Dstny et Maxim Van Gils ont conclu ce jeudi un accord pour mettre fin au contrat du coureur. Avec l’approbation de l’UCI, le contrat actuel de Van Gils prendra fin. Après une histoire fructueuse de sept ans ensemble, Lotto Dstny souhaite à Maxim Van Gils tout le meilleur pour la suite de sa carrière cycliste, indique l’équipe dans un communiqué. Selon HLN, le jeune belge pourrait s’engager avec le Red Bull Bora-Hansgrohe.

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Dstny :

« Maxim est arrivé dans notre équipe en tant que jeune talent, il est l’un des grands exemples de notre ADN pour donner des chances aux jeunes coureurs et les aider à devenir le meilleur coureur possible. Avec l’aide et les conseils de l’équipe, il a fait le pas vers le peloton professionnel en 2021 et s’est avéré être un talent en or et nous regardons en arrière avec un bon sentiment sur l’histoire que nous avons écrite ensemble. Au cours des dernières années, nous nous sommes donnés pour mission d’offrir aux jeunes talents un foyer où ils peuvent grandir et construire leur carrière avec le plus grand professionnalisme. Quand ils auront enfin pris leur envol, nous pourrons vraiment en être fiers. »

« Aujourd’hui, c’est dommage que nous nous séparions, mais nous sommes parvenus à un accord mutuel avec Maxim et son management A&J All Sports et je suis heureux que nous puissions désormais clore ce dossier. Si ce changement le rend plus heureux et l’aide à continuer à progresser, nous ne lui ferons pas obstacle. Nous continuerons à rechercher de jeunes talents et à les guider, comme c’est l’une des valeurs de l’équipe. »

Maxim Van Gils :

« Sept ans, c’est assez long, j’ai tellement de beaux souvenirs avec l’équipe. Je suis très reconnaissant que Lotto Dstny m’ait donné la chance de devenir professionnel en tant que coureur U23. C’est grâce à cette équipe et à ses sponsors que j’ai pu grandir et faire les pas vers le coureur que je suis aujourd’hui. Je me souviendrai toujours de cette période avec un grand sourire, même si l’année prochaine, je roulerai avec un maillot différent, je n’oublierai jamais ma deuxième famille qu’était Lotto Dstny. »

Jannie Haek, PDG de la Loterie nationale :

« Il y a beaucoup de travail en coulisses actuellement pour revenir au niveau World Tour en 2026. Même si aujourd’hui un coureur s’en va, notre solide fondation et notre engagement à développer de jeunes talents restent au cœur de notre identité. De nombreux coureurs restent également engagés et croient, comme nos partenaires, en l’avenir. Tout ce qui est fait vise à rendre le projet plus fort, plus avancé et meilleur pour ceux qui en font partie. Nous soutenons tous une équipe exigeante où le courage et l’engagement sont des valeurs clés. L’avenir de l’équipe est plein de grands défis et d’opportunités. »