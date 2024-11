Alors que de nombreuses rumeurs annoncent que Maxim Van Gils aurait rompu son contrat, la Lotto Dstny vient de publier un communiqué.

Auteur d’une très bonne saison 2024, Maxim Van Gils pourrait quitter la Lotto Dstny à l’issue de cette année. Le jeune belge aurait en effet rompu son contrat avec la formation de Stéphane Heulot selon plusieurs médias, lui qui avait pourtant prolongé en mars dernier. Ce mardi soir, l’équipe belge a régi en publiant un communiqué pour clarifier la situation.

Communiqué de la Lotto Dstny :

« Actuellement, Lotto Dstny Team est en pourparlers avec Maxim Van Gils et sa direction pour décider de leur avenir commun. Les discussions en cours concernant un éventuel départ font partie de ce processus. Toutes les parties souhaitent cependant que cela se déroule de la manière la plus appropriée, légale et sereine possible. Pour le moment, nous ne souhaitons pas faire d’autres commentaires afin que les discussions puissent se poursuivre sereinement. Une fois que des nouvelles officielles seront disponibles, elles seront communiquées ».