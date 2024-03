Quelques jours après Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils a, lui aussi, prolongé son contrat avec la Lotto Dstny.

La Lotto Dstny veut réintégrer le niveau World Tour et l’équipe s’en donne les moyens. Après Arnaud De Lie ou encore Lennert Van Eetvelt, c’est Maxim Van Gils qui a prolongé son contrat au sein de l’équipe belge. Ces trois jeunes, qui sont déjà des leaders de l’équipe, sont désormais sous contrat jusqu’en 2026. À 24 ans, Maxim Van Gils enchaine les bonnes performances depuis le début de saison. Le Belge a notamment remporté le Tour d’Andalousie, avant de prendre la 3ᵉ place des Strade Bianche ou encore de terminer 7ᵉ de Milan-Sanremo. Excellent puncheur, Van Gils vise les classiques ardennaises, qui arrivent très rapidement.

La réaction de Maxim Van Gils :

« Je suis ici depuis plus de cinq ans maintenant et tout le monde est devenu comme une famille. Les classiques ardennaises arrivent bientôt et j’espère y être performant également. Ce serait formidable si je pouvais continuer à élever mon niveau au cours des deux prochaines années et aider Lotto Dstny à revenir sur le World Tour. »

Stéphane Heulot, PDG de la Lotto Dstny :

« Après Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils restera également chez Lotto Dstny pour les deux prochaines années, ce qui nous plaît. Nous croyons fermement en Maxim et en ses chances de continuer à briller dans les courses. Il peut continuer à grandir avec nous et continuer à développer son talent. »