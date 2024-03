Après un début de saison délicat, Arnaud De Lie va observer une période de repos et manquer le Tour des Flandres ou encore Paris-Roubaix.

Arnaud De Lie connait un début de saison compliqué. En janvier, le Belge est tombé malade lors d’un camp d’entraînement en altitude a eu lieu à Tenerife. Ensuite, alors qu’il était le favori de l’épreuve, le coureur de 22 ans a chuté au Samyn. Une chute qui a laissé des traces et qui l’a également contraint à abandonner Paris-Nice, au cours de la quatrième étape. Arnaud De Lie et la formation Lotto Dstny ont pris la décision de renoncer aux prochaines classiques dont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le Belge va observer une période de repos, pour préparer ses prochains objectifs, parmi lesquels figure le Tour de France.