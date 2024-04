Pour Vélo 101, Julien Jurdie, directeur sportif de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, revient notamment sur l’excellent début de saison de son équipe.

L’équipe Décathlon AG2R La Mondiale est la bonne surprise de ce début de saison. Après avoir changé de nom, de vélo ou encore de maillot, les hommes de Vincent Lavenu trustent les premières positions depuis plusieurs semaines. « C’est une dynamique qui s’installe, comme on le voit dans le sport en général. Il suffit de pas grand-chose par moment pour basculer du bon côté. C’est le cas pour nous actuellement, depuis le début de la saison. Forcément, il y a eu beaucoup de modifications dans l’équipe avec le nouveau partenaire Décathlon, les nouveaux vélos Van Rysel, qui sont vraiment de très haute qualité », indique Julien Jurdie, directeur sportif de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale.

Avec déjà huit victoires, la formation chambérienne occupe la 4ᵉ place au classement UCI par équipe, alors qu’elle n’était que 18ᵉ fin 2023. « Le message était clair et fort durant l’hiver pour l’ensemble du groupe : être présent dès le début de la saison pour marquer de notre empreinte ce nouveau chapitre dans l’équipe », assure Julien Jurdie.

Chutes à répétition : « les coureurs ont une vitesse beaucoup plus importante qu’il y a 10, 15 ou 30 ans »

Paris-Camembert, la Roue Tourangelle, le Tour du Pays-Basques,… Ces dernières semaines, les chutes massives entrainant une neutralisation de la course sont nombreuses dans les pelotons. « C’est un ensemble de petites choses. La pression est là, mais elle a toujours été là. Pour moi, il y a des facteurs importants : le matériel. Maintenant, on le voit avec Van Rysel, on a des vélos de très très haut niveau dont forcément qui vont de plus en plus vite. C’est clair que les coureurs ont une vitesse beaucoup plus importante qu’il y a 10, 15 ou 30 ans », poursuit le natif de Saint-Étienne.

« Ça très très vite. La moindre erreur se paye cash. Même si, au Pays-Basque, c’est une chute plus traditionnelle en descente sans trop de stress, car on était assez loin de l’arrivée. Il y avait surement un défaut sur la route. On voit très bien le coureur Trek, la roue avant qui part. C’est une chute qui arrive régulièrement. Après, on a vu d’autres chutes aussi qui sont peut-être dues à cette vitesse dans le peloton qui est de plus en plus importante« , estime le directeur sportif.

« On espère que Victor Lafay va vite nous rejoindre pour performer à son tour »

Avec l’arrivée de Sam Bennett, Dries de Bondt ou encore de Bruno Arimirail, la formation s’est renforcée dans la plupart des secteurs cet hiver pour avoir un effectif complet. « Il y a un savant mélange de jeunesse, d’expérience. Bruno Armirail en est la parfaite illustration. Il sait qu’il aura sa carte à jouer par moment, mais qu’il doit aussi s’appuyer sur le collectif et il l’a fait de fort belle manière en emmenant Paul Lapeira vers la victoire sur le Tour du Pays-Basque« , affirme Julien Jurdie.

Victor Lafay, recru phare de l’équipe cet hiver, n’a lui toujours pas effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Blessé au genou, le puncheur français poursuit sa convalescence. « Victor a un problème au genou. On espère qu’il va vite nous rejoindre pour performer également à son tour. Victor n’a pas encore repris complètement le vélo. Il a passé des examens cette semaine qui étaient plutôt positifs. On va remettre, petit à petit, sans pression, des entraînements avec Victor, mais pour l’instant, on ne s’est pas encore projeté sur une planification au niveau des courses« , conclut Julien Jurdie.