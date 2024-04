Julian Alaphilippe a révélé avoir participé aux Flandriennes avec une fracture de la tête du péroné gauche.

Voilà qui va de nouveau beaucoup faire parler. Julian Alaphilippe a révélé au Parisien et à l’Équipe avoir participé aux Flandriennes tout en étant blessé, avec une fracture de la tête du péroné gauche suite à sa chute sur les Strade Bianche. Le double champion du monde a ainsi participé à Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo, puis les classiques Flandriennes (E3 Saxo Classic, À Travers la Flandre, Tour des Flandres) avec cette blessure. « Je sentais qu’un truc n’allait pas vraiment. C’était comme une grosse gêne plus que quelque chose d’insupportable. Les docteurs m’ont dit qu’avant les classiques flandriennes, c’était à moi de prendre la décision », affirme Alaphilippe dans les colonnes du Parisien.

Alors qu’il est dans sa dernière année de contrat avec la Soudal Quick-Step et que Patrick Lefevere enchaîne les sorties médiatiques en chargeant son coureur, Alaphilippe explique pourquoi il n’a pas révélé être blessé au Parisien : « La tête a voulu décider à la place du genou. Je ne voulais pas le dire, car je ne voulais pas qu’on pense que je me cherche des excuses. J’en ai marre d’enchaîner les galères et de me battre contre elles au lieu de simplement me consacrer à retrouver mon vrai niveau ». À 31 ans, Alaphilippe est actuellement en préparation pour disputer le premier Tour d’Italie de sa carrière le 4 mai prochain. Le Français espère ensuite être sélectionné pour disputer les JO de Paris début août.