Isaac Del Toro a prolongé pour trois saisons de plus, jusqu’en 2029, au sein de l’équipe UAE Team Emirates.

UAE Team Emirates continue de renforcer son équipe pour l’avenir. Isaac Del Toro vient de prolonger de 3 ans son contrat initial pour le porter jusqu’en 2029. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2023 a performé dès sa première course chez les professionnels au niveau du World Tour en remportant une victoire d’étape au Tour Down Under et en jouant un rôle d’équipe déterminant dans de nombreuses victoires de l’équipe. Il envisage désormais de poursuivre cette trajectoire et sera l’un des favoris du Tour des Asturies, qui a lieu du 26 au 28 avril.

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) :

« Nous sommes très heureux d’annoncer qu’Isaac continuera à porter les couleurs d’UAE pour les années à venir. Nous connaissions déjà ses capacités en tant que coureur et son niveau de talent. Sa progression a été très impressionnante jusqu’à présent et nous pensons qu’il s’est très bien intégré dans l’équipe depuis son arrivée. Il est encore jeune et le plan sera de continuer à apprendre et à grandir en tant que coureur et en tant que personne dans un bon environnement. Nous restons engagés dans notre projet visant à développer les jeunes talents et à construire l’avenir ».

Isaac del Toro :

« Depuis mon arrivée dans l’équipe, tout a été comme un rêve, c’était parfait. Je suis très reconnaissant envers l’équipe de m’avoir montré sa confiance et de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce groupe spécial, c’est incroyable. J’apprends tous les jours et je continue de le faire. Je m’implique pleinement et profite autant que possible, les pieds sur terre et avec beaucoup d’enthousiasme pour ce qui va arriver ».