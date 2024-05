C’est officiel : à compter du Tour de France 2024, Red Bull va devenir sponsor principal de la formation Bora-Hansgrohe.

Le partenariat entre Red Bull et Bora-Hansgrohe a été officiellement scellé. À partir du Tour de France 2024, Red Bull rejoindra l’équipe allemande en tant que sponsor principal. À partir de 2025, un nouveau programme U23 comblera également le fossé entre les juniors et la WorldTeam. Après avoir posé les bases de la coentreprise fin janvier, le partenariat a été élaboré en seulement trois mois et officiellement signé cette semaine. À partir du Tour de France, la formation roulera dans le peloton avec un nouveau look et sous le nom de « Red Bull – Bora-Hansgrohe ». L’objectif affiché est de devenir à terme la première adresse du cyclisme professionnel.

Ralph Denk, directeur de l’équipe Bora-Hansgrohe :

« Je suis très reconnaissant envers les trois partenaires renommés. Il est clair que nous avons un objectif, une vision, si l’on considère la rapidité avec laquelle nous avons mis en œuvre ce partenariat. Sans BORA et Hansgrohe, nous n’aurions pas atteint un tel niveau. Red Bull a une approche très coopérative : avec Boraet Hansgrohe, nous partagerons de nombreux nouveaux points forts. »

Une équipe U23 dès 2025

À partir de 2025, le développement à long terme des coureurs sera un élément clé de la nouvelle stratégie. Idéalement, ces coureurs proviendront des rangs de jeunes talents de l’équipe. C’est pourquoi une nouvelle équipe U23 sera créée pour la saison à venir. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le programme Rookie, qui comprend déjà l’équipe junior « GRENKE – Auto Eder » en tant qu’usine de talents reconnue et les « Red Bull Junior Brothers » en tant que campagne de reconnaissance innovante. Avec la nouvelle équipe U23, Red Bull – Bora-Hansgrohe offrira aux meilleurs talents une carrière continue depuis les juniors jusqu’au WorldTour à partir de 2025.