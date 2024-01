En 2024, Primoz Roglic et ses coéquipiers de la Bora-Hansgrohe vont rouler sur des Specialized Tarmac SL8 équipés en SRAM RED eTap AXS.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, SRAM est devenu officiellement le partenaire de Bora-Hansgrohe en matière de transmission. Les Specialized Tarmac SL8 de la formation allemande seront équipés avec le groupe SRAM RED eTap AXS. Le coloris du cadre varie également par rapport à la saison dernière. En adéquation avec le nouveau maillot, le vélo sera vert et noir sur la partie arrière. On retrouve également du vert clair à l’intérieur de la fourche.

Ralph Denk, responsable de l’équipe Bora-Hansgrohe :

« Pour moi, le partenariat avec SRAM signifie également un retour très personnel pour l’entreprise. Dans les années 90, SRAM m’a donné l’opportunité de faire les premiers pas de ma carrière professionnelle. À l’époque, j’ai découvert SRAM comme une entreprise axée sur l’innovation et dotée d’une forte mentalité pratique. Nous envisageons désormais notre partenariat avec SRAM et après nos premiers entretiens, je peux déjà confirmer que la mentalité et la motivation d’alors sont toujours là ! »

Jai Hindley :

« Je suis super excité de rouler sur SRAM l’année prochaine ! J’ai déjà pu tester le groupe RED AXS et j’en suis vraiment content. En particulier, la possibilité d’utiliser une configuration à plateau unique pour certaines courses ou étapes peut être très bénéfique à mon avis ».