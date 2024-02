Technologie METNET : une innovation pour le peloton

Trek introduit sa technologie exclusive METNET, pensée pour optimiser le confort du cycliste en course. Cette avancée technologique, conçue en réponse aux retours des coureurs professionnels, vise à réduire les maux courants tels que les engourdissements. Le design adaptatif de METNET assure une adaptation parfaite au pied, permettant aux cyclistes de maintenir une performance optimale tout au long de la course.

RSL Knit : performance et ajustement sur mesure

Le modèle RSL Knit est conçu pour répondre aux exigences des cyclistes compétitifs. Sa conception avancée inclut une empeigne en tricot haute performance, combinée aux innovations METNET, des disques BOA Li2 pour un ajustement précis, et une plaque en OCLV Carbon. Cette combinaison offre un transfert de puissance maximal et un confort personnalisé, idéal pour les efforts sur route.

RSL Road : tradition et modernité

Le modèle RSL Road s’inscrit dans la continuité de la RSL Knit, intégrant les technologies innovantes de Trek. Ce modèle est destiné aux cyclistes recherchant une chaussure alliant l’esthétique et le confort traditionnels à des performances modernes. L’empeigne synthétique, les zones de soulagement METNET, et la plaque en OCLV Carbon en font une chaussure de choix pour les passionnés de route.

Velocis : confort et efficacité pour le routier

La Velocis, reconnue pour son équilibre entre confort et performance, intègre désormais les zones de soulagement METNET. Ce modèle continue de séduire les routiers expérimentés par son transfert de puissance et son confort. La plaque en composite OCLV Carbon et le double disque BOA Li2 renforcent son positionnement comme choix privilégié pour les longues sorties.

Innovation dans les semelles : les BioDynamic de Trek

Trek lance également ses nouvelles semelles BioDynamic, une évolution des semelles InForm de Bontrager. Conçues en collaboration avec Superfeet, elles garantissent un meilleur maintien du talon et sont composées à 70% de matériaux recyclés, soulignant l’engagement écologique de Trek.

Disponibilité et achat

Ces trois nouveaux modèles de chaussures et les semelles BioDynamic sont disponibles sur trekbikes.com et chez les distributeurs Trek sélectionnés

