La Nouvelle Gamme MICHELIN WILD ENDURO Racing Line : Plus Légère, Plus Rapide et Plus Polyvalente

Michelin qu iavait déjà revu sa gamme de route que nous avions testée présente une nouvelle offre VTT. La gamme WILD ENDURO Racing Line veut offrir aux VTTistes une expérience de pilotage améliorée grâce à des pneus plus légers et plus rapides, tout en conservant un grip exceptionnel même sur sol mouillé et à basse température. Cette évolution est le fruit d’un travail mené en collaborations avec des coureurs professionnels.

Cette nouvelle génération de pneus se distingue par trois types de bandes de roulement distinctes, répondant à diverses conditions de terrain et styles de pilotage. Chaque bande de roulement a été finement étudiée pour offrir une polyvalence sans précédent, permettant aux cyclistes d’adapter leur choix en fonction de leurs besoins spécifiques.

Technologie Avancée au Service de la Performance

La technologie est au cœur de cette nouvelle gamme. La structure double ply 55 TPI réduit considérablement les flexions du pneu, offrant ainsi une stabilité accrue en virage et lors des réceptions de sauts. Cette innovation est complétée par une protection renforcée contre les crevaisons, veut ainsi offrir une durabilité et une fiabilité maximales.

La gomme Magi-X, une nouveauté chez MICHELIN, améliore sensiblement l’adhérence sur sol humide dans des conditions de basse température, allant de 3°C à 10°C. En outre, cette technologie contribue à une réduction significative de la consommation d’énergie, favorisant un pédalage plus efficace.

Des Performances Mesurables

En termes de performance, la nouvelle gamme WILD ENDURO Racing Line se distingue nettement de la précédente. Les tests révèlent un gain de puissance de 11 watts et une économie de poids atteignant 10%. De plus, la gamme propose deux dessins de bande de roulement distincts : le WILD ENDURO MS pour les surfaces meubles et le WILD ENDURO MH pour les terrains plus durs, offrant une adaptabilité sans précédent aux cyclistes.

LE MICHELIN E-WILD Racing Line : Une Innovation pour les VTTAE

Le MICHELIN E-WILD Racing Line marque une étape importante dans l’univers du VTT à assistance électrique. Ce pneu, spécialement conçu pour les conditions extrêmes, bénéficie d’une carcasse double ply 55 TPI pour une stabilité et une résistance aux crevaisons inégalées. Les renforts supplémentaires offrent une protection accrue, tandis que la technologie de gomme Magi-X assure un grip optimal même par temps froid.

Les modèles E-WILD FRONT et E-WILD REAR sont conçus avec des pavés asymétriques pour une transmission de puissance optimale, particulièrement dans les montées techniques et les pentes abruptes. Leur profil est inspiré du WILD ENDURO MS, garantissant ainsi une adhérence et une performance maximales en phase de freinage et de virage.

Les fiches techniques :

MICHELIN WILD ENDURO MS Racing Line

Dimension : Disponible en 29×2,40 et 27,5×2,40

: Disponible en 29×2,40 et 27,5×2,40 Terrain : Idéal pour surfaces meubles et variées

: Idéal pour surfaces meubles et variées Structure : Double ply 55 TPI pour réduire la flexion et améliorer la stabilité

: Double ply 55 TPI pour réduire la flexion et améliorer la stabilité Technologie de Gomme : Magi-X pour améliorer l’adhérence sur sol humide et à basse température (3°C à 10°C)

: Magi-X pour améliorer l’adhérence sur sol humide et à basse température (3°C à 10°C) Résistance : Protection accrue contre les crevaisons

: Protection accrue contre les crevaisons Performances : Gain de puissance et économie de poids significative par rapport à la génération précédente

: Gain de puissance et économie de poids significative par rapport à la génération précédente Polyvalence : Conçu pour une variété de terrains, offrant flexibilité et efficacité

MICHELIN WILD ENDURO MH Racing Line

Dimension : Disponible en 29×2,50 et 27,5×2,50

: Disponible en 29×2,50 et 27,5×2,50 Terrain : Parfait pour les surfaces plus dures

: Parfait pour les surfaces plus dures Structure : Double ply 55 TPI minimisant la flexion pour une stabilité optimale

: Double ply 55 TPI minimisant la flexion pour une stabilité optimale Technologie de Gomme : Magi-X pour une adhérence maximale dans des conditions humides et froides

: Magi-X pour une adhérence maximale dans des conditions humides et froides Résistance aux Crevaisons : Protection renforcée sur toute la structure du pneumatique

: Protection renforcée sur toute la structure du pneumatique Efficacité Energétique : Réduction de la consommation d’énergie, facilitant le pédalage

: Réduction de la consommation d’énergie, facilitant le pédalage Adaptabilité : Excellente performance sur divers types de terrains durs

MICHELIN WILD ENDURO REAR Racing Line

Dimension : Disponible uniquement en 29×2,40

: Disponible uniquement en 29×2,40 Usage Spécifique : Conçu spécialement pour l’arrière du vélo

: Conçu spécialement pour l’arrière du vélo Terrain : Adapté pour une utilisation enduriste polyvalente

: Adapté pour une utilisation enduriste polyvalente Technologie : Structure double ply 55 TPI et gomme Magi-X

: Structure double ply 55 TPI et gomme Magi-X Résistance : Protection supérieure contre les crevaisons

: Protection supérieure contre les crevaisons Performance : Excellente adhérence et stabilité, optimisées pour les besoins spécifiques de l’arrière du VTT

: Excellente adhérence et stabilité, optimisées pour les besoins spécifiques de l’arrière du VTT Conception : Bande de roulement renouvelée pour un rendement maximal

MICHELIN E-WILD Racing Line (Front & Rear)