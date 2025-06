Pluie de nouveautés chez SRAM avec pas moins de quatre nouveaux groupes : SRAM Force AXS, Force XPLR AXS, SRAM Rival AXS et Rival XPLR AXS.

La simplicité s’étend avec les nouveaux SRAM Force AXS, Force XPLR AXS, SRAM Rival AXS et Rival XPLR AXS, dévoilés ce mercredi. Le freinage, le changement de vitesse et l’intégration sans fil les plus fluides de SRAM sont désormais disponibles sur les modèles Force et Rival AXS, en configurations route et XPLR. Freinage à un doigt, ergonomie optimisée, changements de vitesse plus rapides et poids réduit contribuent à une conduite sans effort.

Performance absolue, sans compromis. Force AXS s’impose grâce à sa technologie entièrement sans fil, son ergonomie optimisée et son intégration AXS renforcée. Cette transmission légère et de niveau professionnel offre un freinage sans effort et un changement de vitesse avant plus rapide. Rival AXS met les performances haut de gamme à portée de main. Visiblement plus léger, il offre un freinage puissant et sans effort, des changements de vitesse fluides et rapides, une mesure de puissance intégrée et la connectivité AXS à un nombre sans précédent de cyclistes.

D’une configuration simplifiée avec un dérailleur arrière Full Mount robuste à un freinage amélioré grâce à des commandes repensées, cette génération de Force XPLR AXS 13 vitesses entièrement sans fil allie résistance et précision dans un ensemble léger et rapide, spécialement conçu pour le gravel.

Le Rival XPLR AXS est un groupe performant. Il offre la résistance et la précision inégalées d’un dérailleur arrière Full Mount avec une transmission 13 vitesses spécifique au gravel. Cette génération de Rival bénéficie également de freins plus performants et plus puissants, tout en gagnant des grammes. Des performances sans effort pour tous.

Force AXS Système de freinage-changements de vitesses HRD

ED-FRC-E1

La toute nouvelle ergonomie de cocottes est désormais disponible sur le groupe Force. En plus de permettre le freinage d’un seul doigt depuis les cocottes et le bas du cintre, ce système se dote d’étriers plus rigides, de boutons Bonus et d’une texture permettant de localiser et d’actionner facilement les différentes commandes. Ces améliorations sont le fruit de quatre années de retours collectés auprès de cyclistes, pour offrir à un plus grand nombre d’entre-eux le même niveau de confort et de contrôle, tout en éliminant le risque de pincement des doigts en cas de freinage fort. Effort réduit, fatigue des mains réduite, ressenti plus léger et meilleur contrôle

Caractéristiques :

Freinage d’un seul doigt depuis les cocottes ou le bas du cintre

Connectivité AXS pour faciliter la configuration, la personnalisation et la fiabilité

Logique eTap, pour un fonctionnement purement intuitif

Boutons Bonus permettant de contrôler vos appareils ANT+ ou les changements de vitesses

Forme de cocotte optimisée pour assurer une prise en main confortable pour la vaste majorité des tailles de mains

Levier de frein en carbone ultra-léger

Cocottes et palettes texturées pour un meilleur confort et une prise en main optimale

Technologie Bleeding Edge pour des purges faciles et pratiques

Réglage de la garde pour la majorité des tailles de main

Force Dérailleur avant AXS

FD-FRC-E-E1

Développé pour des performances supérieures, le dérailleur avant Force AXS n’offre pas seulement des changements de plateau plus rapides et précis. Il offre aussi un fonctionnement silencieux quelle que soit la vitesse sélectionnée. La fourchette affinée permet de réduire la distance à parcourir lors des changements de plateau, en particulier vers l’extérieur et sous forte charge. Ce dérailleur exploite la technologie SRAM Yaw, qui ajuste automatiquement l’orientation de la fourchette pour permettre les changements de plateau les plus rapides et fluides possible et un fonctionnement silencieux.

Caractéristiques :

Compatible avec les combinaisons de plateaux 46/33, 48/35 et 50/37 dents

Fourchette affinée pour des changements de plateau plus rapides et précis

Installation facile avec l’outil fourni

Fourchette à technologie SRAM Yaw, optimisée pour les plateaux X-Range

Force Dérailleur arrière AXS

RD-FRC-E-E1

Plus léger, plus rapide et plus performant que jamais, le dérailleur arrière Force AXS associe polyvalence et élégance. Couvrant des cassettes de 10-28 à 10-36 dents, il est doté d’une nouvelle chape allégée et d’un galet élargi pour améliorer le rendement du système. Un seul dérailleur Force pour les systèmes 2x et 1x, paré pour les ascensions et descentes les plus escarpées, tout en économisant 12 g par rapport à la génération précédente.

Caractéristiques :

Connectivité AXS pour faciliter la configuration, la personnalisation et la fiabilité

Compatible avec les transmissions 2x et 1x

Compatible avec les cassettes de 10-28 à 10-36 dents

Galets X-SYNC élargis pour un meilleur rendement

Technologie de gestion de la chaîne garantissant un fonctionnement sûr et silencieux

Capteur de puissance Force AXS

FC-FRC-P-E1

Mesurez vos données avec plus de précision que jamais grâce au capteur de puissance Force AXS. SRAM a transféré la stabilité et la précision du capteur de puissance intégré RED AXS au groupe Force pour étendre les usages et options de personnalisation disponibles. Capteur sur étoile ou sur axe : à vous de choisir, selon votre besoin.

Caractéristiques :

Le plateau à visser facilite son changement sans compromettre la précision du capteur de puissance

Capteur de puissance à visser, mesures précises à +/- 1,5 % et insensibles aux

conditions climatiques

Le capteur sur étoile mesure l’équilibre entre jambe droite et jambe gauche, le capteur sur axe mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Technologie X-Range offrant une plage de développements étendue et un étagement plus constant pour vous permettre d’être toujours sur le bon braquet

Changements de plateau nets et précis

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Combinaisons de plateaux disponibles : 46/33, 48/35 et 50/37D

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm

Outil requis pour monter et démonter le plateau à visser

Capteur de puissance Force 1 AXS

FC-FRC-1P-E1

Mesurez vos données avec plus de précision que jamais grâce au capteur de puissance Force 1 AXS. Il s’agit du capteur de puissance Force le plus léger et le plus rigide à ce jour. Il offre une précision de +/- 1,5 %, insensible aux variations de température, et le plateau X-SYNC à montage direct se montre aérodynamique et durable.

Caractéristiques :

Le capteur de puissance est totalement intégré au plateau pour un poids minimal et une précision accrue

Mesures de puissance précises à +/- 1,5 % et insensibles aux conditions climatiques rencontrées lors de vos sorties

Établit une moyenne de la puissance générée par la jambe droite et la jambe gauche

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm

Force Pédalier

FC-FRC-E1

Force gagne encore en vitesse. Et en style. Associez les manivelles Force, plus légères et rigides, à une combinaison de plateaux 46/33, 48/35 ou 50/37 dents. L’étagement X-Range réduit autant que possible les variations de cadence pendant les changements de plateau pour maximiser votre puissance en montée et en descente comme sur le plat.

Caractéristiques :

Plateaux 2x monobloc, pour un pédalier plus léger, rigide et durable

Technologie X-Range offrant une plage de développements étendue et un étagement plus constant pour vous permettre de toujours être sur le bon braquet

Changements de plateau nets et précis

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Combinaisons de plateaux disponibles : 46/33, 48/35 ou 50/37D

Amélioration possible avec un capteur de puissance

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm

Force 1 Pédalier

FC-FRC-1-E1

Force gagne encore en vitesse. Associez les manivelles Force 1, plus rigides et allégées, à notre plateau 1x aéro, disponible en tailles de 44 à 50 dents. Mettez la puissance dans vos coups de pédale pendant que vous poursuivez les chronos et en contre-la-montre avec toujours plus d’aisance et de confiance.

Caractéristiques :

Transmission monoplateau, pour simplifier le fonctionnement et réduire le poids de l’ensemble

Plateaux à montage direct, pour une meilleure aérodynamique

Technologie X-SYNC alternant dent large et dent étroite, pour un maintien optimal de la chaîne sur le plateau

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Amélioration possible avec un capteur de puissance

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm

Force Cassette XG-1270

CS-XG-1270-E1

Quels que soient vos usages ou vos ambitions, Force vous accompagne. Personnalisez votre transmission selon vos besoins, avec 12 vitesses disponibles dans des plages de 10-28, 10-30, 10-33 ou 10-36 dents. Associez la cassette avec n’importe lequel des plateaux Sram pour façonner la plage de développements idéale.

Caractéristiques :

Technologie X-Range offrant étagement fluide et plage de développements étendue pour vous permettre de toujours être sur le bon braquet

Premier pignon à 10 dents, pour une plage plus étendue

Une dent d’intervalle sur les cinq premières transitions au moins pour les cassettes 10-28, 10-30 et 10-33 dents

Placage nickel-chrome mat, pour un fonctionnement silencieux et durable

Conception FULL PIN pour apporter durabilité et légèreté

Disponible en versions 10-28, 10-30, 10-33 et 10-36 dents

Conçue pour fonctionner avec un corps de cassette XDR

Force Chaîne

CN-FRC-E1

La chaîne Force gagne encore en légèreté, en résistance et en durabilité. La technologie Flattop favorise un fonctionnement silencieux et prolonge la durée de vie de la chaîne, pour accroître les kilomètres et les changements de vitesses. La chaîne Force est compatible avec les cassettes 12 vitesses de route et 13 vitesses de gravel.

Caractéristiques :

Technologie Flattop, pour réduire la largeur de la chaîne, favoriser son fonctionnement silencieux et améliorer

sa résistance et sa durabilité

Maillons internes et rouleaux à revêtement Hard Chrome pour réduire l’usure et donc augmenter la longévité de la chaîne

Ouvertures dans les maillons internes et externes, pour réduire le poids

Maillon rapide PowerLock Flattop inclus

Compatible avec les groupes pour cintre route 12 vitesses et 13 vitesses XPLR AXS

Aussi disponible en violet

Disque de frein Paceline

RT-PLN-A2

Les disques de frein Paceline reprennent la conception élégante des groupes AXS de route et intègrent une bande de freinage ajourée pour offrir un freinage fluide et silencieux. Le support en aluminium économise 20 g par rapport à la génération précédente.

Caractéristiques :

Conçu pour la route

Bande de freinage Paceline, pour un fonctionnement silencieux

Force AXS Groupe

GS-FRC-E-E1

La performance la plus pure, sans compromis. Force AXS fait un pas de plus par rapport aux générations précédentes, en ajoutant à la technologie sans fil une ergonomie affinée, un freinage sans effort et une intégration AXS encore plus aboutie. Outre ses atouts esthétiques et technologiques, Force AXS économise encore du poids pour proposer un groupe léger de niveau professionnel.

Caractéristiques de l’édition limitée :

Le groupe vendu séparément inclut un dérailleur arrière, un dérailleur avant, des manettes de changements vitesses, une chaîne, des étriers de frein à disque, des disques, un chargeur de batterie et un compteur Hammerhead Karoo.

Kit d’amélioration Force AXS

GS-FRC-KIT-E1

Personnalisez votre vélo et vos données avec les commandes Force AXS et le compteur Hammerhead Karoo. Utilisez les boutons Bonus ergonomiques pour faire défiler les informations sur votre compteur ou passer des vitesses avec un confort maximal.

Caractéristiques :

Le kit vendu séparément inclut un compteur Hammerhead Karoo, des manettes de freinage/changements de vitesses et des étriers à fixation Flat Mount

Compatible avec toutes les générations de dérailleurs AXS

Force AXS Capteur de puissance

PM-FRC-ASSY-E1

Accélérez vos progrès avec le capteur de puissance léger, précis et fiable pour Force AXS.

Caractéristiques :

Fiabilité et précision éprouvées de Quarq

Longue autonomie, pour des mesures de puissance sur toute la saison

Étanche à l’eau (IPX7) à 1 mètre pendant 30 minutes

Capteur sur axe, mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Force 2x Kit de plateaux

CR-FRC-KIT-E1

Les objectifs ciblaient la légèreté, la rigidité et la durabilité, et nous avons atteint les trois. Le kit de plateaux Force 2x est une unité intégrée conçue pour éviter les pertes et transférer toute votre puissance dans les pédales.

Caractéristiques :

Changements de plateau nets et précis

Construction monobloc pour gagner en rapidité, fluidité et sécurité lors des changements de plateau

Technologie X-Range offrant une plage de développements étendue et un étagement plus constant pour vous permettre de toujours être sur le bon braquet

Disponible en 46/33, 48/35 et 50/37 dents

Kit de plateaux Force 2x à visser

CR-FRC-TMKT-E1

Composant du groupe Force AXS, le kit de plateaux 2x à visser s’intègre dans un système innovant conçu pour réduire le poids au minimum tout en maximisant la rigidité et la précision du capteur de puissance. Échangez vos plateaux en un tour de main avec un outil facile à utiliser.

Caractéristiques :

Plateaux à visser, légers, rigides et précis

Combinaisons de plateaux disponibles : 46/33, 48/35 et 50/37 dents

Compatibles avec toutes les chaînes Flattop de route

Outil de démontage de plateau SRAM requis pour l’installation

Force Manivelles

FC-FRC-ASSY-E1

La forme et la fonction. Les manivelles Force sont légères et rigides, pour vous faire rouler sans effort. Disponibles en différentes longueurs de 165 à 175 mm et avec un Q-factor Wide, pour un ajustement parfait quelle que soit votre morphologie. Système à 8 vis compatible avec toutes les étoiles et tous les plateaux intégrés SRAM AXS, dotés ou non d’un capteur de puissance. L’axe DUB, léger, rigide et durable s’adapte également à presque tous les cadres.

Caractéristiques :

Système à 8 vis compatible avec les étoiles et plateaux intégrés AXS dotés ou non d’un capteur de puissance

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Manivelles en fibre de carbone avec finition brillante

Avec le groupe Rival AXS, la performance haut de gamme devient accessible. Cette nouvelle génération, considérablement allégée, offre freinage puissant sans effort, changements de vitesses fluides et rapides, mesure de puissance intégrée et connectivité AXS à toujours plus de cyclistes. Bénéficiez d’une technologie éprouvée par les pros pour vos sorties quotidiennes.

Rival AXS Système de freinage-changements de vitesses HRD

ED-RIV-E1

Gagnez sur tous les terrains, avec un freinage sans effort, des changements de vitesses sans fil et une ergonomie hors pair. Sram a redessiné ses leviers avec un point de pivot plus haut : freiner depuis les cocottes requiert désormais 80 % moins d’effort. Mais s’arrêter n’est qu’une partie de l’équation : Sram a aussi augmenté l’intervalle de réglage de la garde pour éliminer les risques de pincement des doigts en cas de freinage fort. Poids réduit, puissance de freinage augmentée et ergonomie améliorée pour la plupart des tailles de main : vous n’avez plus qu’à pédaler.

Caractéristiques :

Freinage d’un seul doigt depuis les cocottes ou le bas du cintre

Connectivité AXS pour faciliter la configuration, la personnalisation et la fiabilité

Forme de cocotte optimisée pour assurer une prise en main confortable pour la vaste majorité des tailles de mains

Levier de frein en carbone ultra-léger

Cocottes et palettes texturées pour un meilleur confort et une prise en main optimale

Réglage de la garde pour la majorité des tailles de main

Rival Dérailleur avant AXS

FD-RIV-E-E1

Faites l’expérience de changements de plateau améliorés. Le dérailleur avant Rival AXS exploite la technologie SRAM Yaw pour ajuster automatiquement l’orientation de la fourchette, pour un fonctionnement silencieux, et pour permettre l’utilisation d’une fourchette plus étroite s’intégrant avec le design X-Range, pour des changements rapides et précis. L’util de réglage vous permet aussi d’installer le dérailleur dans la position idéale en toute simplicité.

Caractéristiques :

Connectivité AXS sans fil offrant configuration facilitée, suivi, personnalisation et fiabilité

Fourchette affinée pour des changements de plateau plus rapides et précis

Installation facile avec l’outil fourni

Fourchette à technologie SRAM Yaw, optimisée pour les plateaux X-Range

Ajustement automatique de la fourchette pour éviter les frottements de la chaîne

Compatible avec les combinaisons de plateaux 46/33, 48/35 et 50/37 dents

Rival AXS Dérailleur arrière

RD-RIV-E-E1

Le cerveau de l’opération : le dérailleur arrière Rival AXS est un dérailleur de choix pour toutes les routes, et toutes les tailles de cassette de 10-28 à 10-36 dents. Bénéficiez de changements de vitesses sans fil avec une gestion sophistiquée de la chaîne pour rouler partout en toute confiance.

Caractéristiques :

Technologie de gestion de la chaîne garantissant un fonctionnement sûr et silencieux

Connectivité AXS pour faciliter la configuration, la personnalisation et la fiabilité

Compatible avec les transmissions 1x et 2x

Compatible avec les cassettes de 10-28 à 10-36 dents

Capteur de puissance Rival AXS

FC-RIV-P-E1

Les manivelles en aluminium les plus abouties s’associent à notre capteur de puissance le plus accessible. Bénéficiez des mesures qu’il vous faut pour progresser, intégrées à un pédalier léger, rigide, résistant et doté de la technologie X-Range.

Caractéristiques :

Capteur sur axe, mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Longue autonomie (+ de 400 heures), pour des mesures de puissance sur toute la saison

Pile AAA au lithium remplaçable

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Étanchéité (indice IPX7 à 1 mètre pendant 30 min)

Léger (à peine 40 g de plus que le pédalier standard)

Changements de plateau précis

Plateaux monobloc intégrés

Combinaisons de plateaux disponibles : 46/33 et 48/35D

Rival Pédalier

FC-RIV-E1

Le pédalier de route en aluminium Sram le plus abouti est aussi le plus étonnant. Son design soigné a permis d’optimiser le rapport poids/rigidité : la matière est uniquement utilisée là où elle est nécessaire. Les plateaux intégrés permettent des changements de plateau impeccables et des développements adaptés à vos besoins, avec un ensemble allégé de plus de 50 g par rapport à la génération précédente.

Caractéristiques :

Technologie X-Range offrant une plage de développements étendue et un étagement plus constant pour vous permettre de toujours être sur le bon braquet

Changements de plateau nets et précis

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Combinaisons de plateaux disponibles : 48/35 et 46/33D

Chaîne Rival

CN-RIV-E1

Sram a encore allégé la chaîne Rival ultra-résistante. Des ouvertures ont été faites dans les maillons externes de la chaîne Flattop pour économiser du poids, tandis que le revêtement Hard Chrome ajoute de la résistance pour les changements de vitesses sous la charge. Cette chaîne est parée pour les longues distances.

Caractéristiques :

Technologie Flattop, pour réduire la largeur de la chaîne, favoriser son fonctionnement silencieux et améliorersa résistance et sa durabilité

Compatible avec les groupes pour cintre route 12 vitesses et 13 vitesses XPLR AXS

Maillons internes à revêtement Hard Chrome pour réduire l’usure et augmenter la longévité de la chaîne

Ouvertures dans les maillons externes, pour un poids réduit

Maillon rapide PowerLock Flattop inclus

Disque de frein Paceline

RT-PLN-A2

Les disques de frein Paceline reprennent la conception élégante des groupes AXS de route et intègrent une bande de freinage ajourée pour offrir un freinage fluide et silencieux. Le support en aluminium économise 20 g par rapport à la génération précédente.

Caractéristiques :

Conçu pour la route

Bande de freinage Paceline, pour un fonctionnement silencieux

Rival Intégration du capteur de puissance AXS

PM-RIV-ASSY-E1

Le capteur de puissance Rival est entièrement contenu dans l’axe DUB, pour une intégration sans effort sur tous les vélos. Il vous suffit de l’installer, de l’appairer et de partir rouler.

Caractéristiques :

Capteur sur axe, mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Longue autonomie (+ de 400 heures), pour des mesures de puissance sur toute la saison

Pile AAA au lithium remplaçable par l’utilisateur lui-même

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Étanchéité (indice IPX7 à 1 mètre pendant 30 min)

Léger (à peine 40 g de plus que le pédalier standard)

Rival Kit plateaux 2x

CR-RIV-KIT-E1

Les plateaux rigides et résistants sont la composante clé des meilleurs changements de plateau jamais produits. Les plateaux 2x Rival sont constitués d’un seul bloc, léger et élégant, afin d’éviter toute perte de rendement dans la transmission de votre effort. La différence de 13 dents sur toutes les paires de plateaux assure des changements précis avec une variation de cadence moins radicale pour toutes les configurations.

Caractéristiques :

Changements de plateau nets et précis

Construction monobloc pour gagner en rapidité, fluidité et sécurité lors des changements de plateau

Technologie X-Range offrant une plage de développements étendue et un étagement plus constant pour vous permettre de toujours être sur le bon braquet

Combinaisons de plateaux disponibles : 46/33 et 48/35D

Rival Manivelles

FC-RIV-ASSY-E1

L’aluminium vous fait passer au niveau supérieur. Le design soigné a permis d’obtenir un pédalier optimisant le rapport poids/rigidité : la matière est uniquement utilisée là où elle est nécessaire. Disponible en longueurs de 160 à 175 mm.

Caractéristiques :

Système à 8 vis compatible avec les étoiles et plateaux intégrés AXS dotés ou non d’un capteur de puissance

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Manivelles en aluminium optimisées pour associer rigidité et légèreté

Disponible en longueurs d’axe standard et Wide

Le groupe à la hauteur de votre passion pour le gravel. Spécialement conçu pour le gravel, le groupe Force XPLR AXS associe résilience, précision, légèreté et réactivité. Entre configuration simplifiée, dérailleur Full Mount robuste, commandes redessinées et freinage amélioré, ce groupe Force 13 vitesses entièrement sans fil fait tout pour vous épargner l’effort.

Dérailleur arrière Force XPLR AXS

RD-FRC-1E-E1

La résilience du Full Mount. Finies les pattes de dérailleur tordues en cas de choc ou lors du transport. Aucune vis de réglage. Juste des changements de vitesses rapides et précis pour le gravel. Taillé pour un fonctionnement en monoplateau, le dérailleur arrière Force XPLR AXS offre une gestion de la chaîne inouïe, et le parallélogramme droit permet d’éviter tout risque d’avoir des débris ou le dérailleur en lui-même entrer dans la roue. Cette unité spécialement conçue pour les systèmes monoplateau offre une résistance à toute épreuve.

Caractéristiques :

Spécialement conçu pour le monoplateau et un usage avec la cassette XPLR 13 vitesses 10-46 dents et les chaînes Flattop

Interface sans patte de dérailleur et fixation Full Mount, pour des changements de vitesses précis et une extrême résistance aux chocs

Installation facile, sans vis de réglage

Composants remplaçables et réparables

Capteur de puissance Force XPLR AXS

FC-FRC-1WP-E1

La mesure de votre puissance et le suivi de vos données viennent de gagner en précision. Le capteur de puissance Force XPLR AXS est élégamment dissimulé dans l’axe DUB pour collecter en toute discrétion les données dont vous avez besoin pour progresser. Ce capteur de puissance dispose d’une autonomie prolongée, a été allégé et sait faire face aux conditions météo difficiles pour assurer la précision et la fiabilité des mesures.

Caractéristiques :

Capteur sur axe, mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Option de plateau aéro disponible en 44 et 46 dents

Longue autonomie (+ de 400 heures), pour des mesures de puissance sur toute la saison

Pile AAA au lithium remplaçable

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Étanche à l’eau (protection IPX7 à 1 mètre pendant 30 minutes)

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm

Léger (à peine 40 g de plus que le pédalier standard)

Force Nouvelles tailles de plateau aéro

CR-XSNC-DM-E1

Les nouveautés sur les produits PM-AXS-KITA-E1 et CR-XSNC-DM-E1 incluent des options aéro 44 et 46 dents.

Pédalier Force XPLR

FC-FRC-1W-E1

Le pédalier Force XPLR est composé d’un plateau à montage direct amélioré, rigide et allégé, et de manivelles élégantes et affinées. Disponible en différentes tailles entre 38 et 46 dents pour les plateaux standard et entre 44 et 50 dents pour les plateaux aéro, ce pédalier sait se montrer aussi polyvalent qu’élégant.

Caractéristiques :

Transmission monoplateau, pour simplifier le fonctionnement et réduire le poids de l’ensemble

Plateaux à montage direct, pour une meilleure aérodynamique

Technologie X-SYNC alternant dent large et dent étroite, pour un maintien optimal de la chaîne sur le plateau

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Amélioration possible avec un capteur de puissance

Disponible en longueurs 160, 165, 170, 172,5 et 175 mm Léger

Force XPLR Cassette XG-1371

CS-XG-1371-E1

La cassette Force XPLR 13 vitesses 10-46 dents améliore encore la perfection pour le gravel. Sa plage de 460 % est idéale pour tous les terrains, et propose un étagement resserré pour vous éviter les « entre-deux », même sur les routes les plus accidentées.

Caractéristiques :

Plage de développement de 460 %, pour couvrir tous les besoins des cyclistes en Gravel roulant en monoplateau

À utiliser avec un dérailleur arrière XPLR 1x 13 vitesses

Compatible avec toutes les chaînes Flattop Compatible avec le corps de roue libre XDR

Rival XPLR AXS sait se montrer à la hauteur des terrains exigeants. Ce groupe offre la résilience et la précision hors pair d’un dérailleur arrière Full Mount avec une cassette 13 vitesses spécifiquement conçue pour le gravel. Cette génération du Rival améliore aussi la qualité et la puissance du freinage tout en affichant un poids considérablement réduit. La performance sans effort n’a jamais été aussi accessible.

Rival XPLR Dérailleur arrière AXS

RD-RIV-1E-E1

Des changements de vitesses parfaits grâce à un design amélioré, même sur les terrains de gravel les plus accidentés. Grâce à l’interface Full Mount, le dérailleur arrière Rival XPLR AXS assure des changements de vitesses impeccables sans vis de réglage, ainsi qu’une résilience hors pair pour faire face à tout ce que vous pourrez rencontrer. Ni boue, ni cailloux, ni manutentionnaire négligent à l’aéroport ne réussiront à le dérégler. Les changements de vitesses AXS sans fil s’associent à une gestion de la chaîne fluide et résiliente, pour rouler sans effort ni préoccupations.

Caractéristiques :

Spécialement conçu pour le monoplateau et un usage avec la cassette XPLR 13 vitesses 10-46 dents et les chaînes Flattop

Interface sans patte de dérailleur et fixation Full Mount, pour des changements de vitesses précis et une extrême résistance aux chocs

Installation facile, sans vis de réglage

Gestion de la chaîne ultra-efficace, avec embrayage à ressort inspiré du VTT

Composants remplaçables et réparables

Pédalier Rival XPLR

FC-RIV-1W-E1

Sram présente son pédalier de gravel en aluminium le plus abouti. Le design soigné a permis d’obtenir un pédalier optimisant le rapport poids/rigidité : la matière est uniquement utilisée là où elle est nécessaire. De plus, les plateaux X-SYNC offrent des performances imbattables pour maintenir la chaîne en place.

Caractéristiques :

Plateaux à montage direct de 38 à 46 dents

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Technologie SRAM X-SYNC alternant dent large et dent étroite, pour un maintien optimal de la chaîne sur le plateau

Ligne de chaîne Wide, pour une compatibilité avec les dérailleurs arrière Full Mount

L’axe de pédalier DUB allongé s’adapte aux largeurs standard des boîtiers de pédalier des vélos de route comme des VTT, afin de garantir une compatibilité incomparable entre les différentes marques

Compatible avec un espacement arrière de 135, 142 ou Boost

Capteur de puissance Rival XPLR AXS

FC-RIV-1WP-E1

Sram a encore réduit le poids de ses manivelles en aluminium, mais sans compromettre la mesure de puissance. Le capteur de puissance sur axe, léger et précis, s’intègre en toute discrétion dans les manivelles redessinées pour collecter les données dont vous avez besoin, et les nouveaux plateaux à montage direct sont à la fois légers, rigides et élégants.

Caractéristiques :

Capteur sur axe, mesure la puissance de la jambe gauche pour calculer la puissance totale

Longue autonomie (+ de 400 heures), pour des mesures de puissance sur toute la saison

Pile AAA au lithium remplaçable

Boîtier de pédalier DUB favorisant la simplicité et la durabilité

Étanchéité (indice IPX7 à 1 mètre pendant 30 min)

Léger (à peine 40 g de plus que le pédalier standard)

Technologie SRAM X-SYNC alternant dent large et dent étroite, pour un maintien optimal de la chaîne sur le plateau

Ligne de chaîne XPLR, pour une compatibilité avec les dérailleurs arrière Full Mount

Rival XPLR XG-1351 Cassette

CS-XG-1351-E1

L’expérience grisante du gravel réside dans l’exploration de l’inconnu. Avec la plage 10-46 dents et l’étagement resserré de la cassette 13 vitesses XG-1351, vous bénéficiez d’un développement adapté à chaque situation.

Caractéristiques :