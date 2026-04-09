BMC dévoile le nouveau vélo électrique Teammachine 01 AMP, qui repose sur la géométrie Pro Race de BMC pour moins de 10 kg.

BMC vient de présenter le tout nouveau Teammachine 01 AMP, un vélo e-road de nouvelle génération de moins de 10 kg, conçu pour amplifier les performances du Teammachine SLR. Conçu pour les cyclistes qui exigent plus à chaque ascension, chaque descente et chaque sortie, le Teammachine 01 AMP offre le ressenti inimitable d’un vélo de course éprouvé, enrichis par une assistance électrique parfaitement intégrée. Léger, au design aérodynamique optimisé et doté d’une rigidité sans compromis, il redéfinit l’équilibre entre puissance et efficacité.

Un véritable vélo de course BMC

Le Teammachine 01 AMP te permet d’atteindre de nouveaux sommets et d’aborder les descentes avec confiance, en offrant de la vitesse grâce à une aérodynamique de référence, une rigidité optimale et une construction légère. Les ingénieurs BMC, convaincus que la puissance doit toujours s’accompagner de vitesse, ont optimisé l’équilibre entre puissance et poids afin de préserver ce qui définit la vraie performance. L’assistance électrique peut ajouter du poids et nuire à l’efficacité, mais lorsqu’elle est parfaitement maîtrisée, elle ouvre une nouvelle dimension de vitesse et de capacité en montée. Le Teammachine 01 AMP atteint cet équilibre en redéfinissant la relation entre puissance et masse au sein d’une plateforme légère et performante.

Grâce à une ingénierie méticuleuse, BMC a aligné les niveaux de rigidité sur ceux des plateformes de référence Teammachine SLR 01 et Teammachine R 01, puis a appliqué ces caractéristiques au Teammachine 01 AMP. Le résultat : une maniabilité précise, des accélérations rapides et le ressenti inimitable d’un véritable vélo de course BMC. Au-delà de la rigidité, la signature BMC en matière de qualité de pilotage est renforcée par le Tuned Compliance Concept, qui introduit une flexion verticale dans le cadre afin d’améliorer le confort et le contrôle. Le passage de pneus jusqu’à 34 mm mesurés apporte un confort, une adhérence et une confiance supplémentaires, notamment lors des descentes rapides.

Performances de référence

Contrairement à de nombreux vélo à assistance électrique, le Teammachine 01 AMP repose sur la géométrie Pro Race de BMC. Il conserve le même reach que ses homologues éprouvés en WorldTour, tout en offrant 20 mm de stack supplémentaire. Cela permet d’atteindre une position optimale avec moins d’entretoises et de profiter d’une direction précise grâce à l’interface rigide et directe entre le contre et le pivot de fourche. Le modèle intègre également les mêmes avancées aérodynamiques que le Teammachine SLR 01, notamment :

Tige de selle AeroShape

Cockpit intégré ICS Carbon Evo

Profils de tubes optimisés aérodynamiquement

Porte-bidons AeroCore, compatible compatible avec le range extenders

Ces caractéristiques confèrent au Teammachine 01 AMP l’allure épurée et professionnelle d’un vélo de course haut de gamme, tout en offrant des performances aérodynamiques de référence dans sa catégorie. L’écran couleur OLED haute résolution, lumineux, garantit une lisibilité optimale en toutes conditions et se connecte parfaitement via Bluetooth et ANT+. Un feu arrière entièrement intégré délivre 20 lumens avec un faisceau de 180°. Ces intégrations intelligentes viennent renforcer ce design épuré et aérodynamique. La TQ Smartbox permet aux leviers de vitesses Shimano de contrôler le niveau d’assistance moteur via les boutons sur les cocottes, tandis que le système TQ principal alimente le moteur, le feu arrière et la transmission Shimano, le tout avec une seule batterie pour une simplicité maximale.

Moteur TQ HPR40

Le Teammachine 01 AMP est conçu pour aider à grimper avec une efficacité exceptionnelle. Sa conception éprouvée en course et la technologie 01 Premium offrent une rigidité maximale tout en minimisant le poids, donnant naissance à l’un des vélos avec assistance électrique les plus légers du marché : moins de 10 kg, équipé du moteur TQ HPR40 délivrant 200 watts d’assistance fluide et naturelle. Le moteur TQ HPR40 est puissant, compact et silencieux, te permettant de grimper rapidement sans attirer l’attention sur le système d’assistance électrique.

Une batterie de 290 Wh permet à un cycliste de 80 kg d’atteindre jusqu’à 130 km en mode Eco, tandis que le TQ Range Extender optionnel de 160 Wh augmente la capacité totale du système et offre une autonomie supplémentaire pour les sorties longues ou exigeantes. Au-delà de 25 km/h, l’interface moteur intégrée au cadre garantit que toute la puissance générée par tes jambes est directement transmise à la roue arrière, sans aucune résistance du moteur. Les plateaux Praxis LevaTime, conçus avec précision, assurent des changements de vitesse nets et précis, même sous charge.

Caractéristiques et prix

BMC Teammachine 01 AMP ONE

Shimano Dura Ace Di2

13 499 €

BMC Teammachine 01 AMP TWO

Shimano Ultegra Di2

9 499 €

BMC Teammachine 01 AMP THREE