La gamme Continental Grand Prix 5000 s’élgargit avec deux nouvelles options de largeur de pneus : 35 mm du GP5000 S TR et 30 mm du GP5000 TT TR.

Continental enrichit sa gamme de pneus route haute performance avec le lancement de deux nouvelles dimensions pour le Grand Prix 5000 : le GP5000 S TR en 35 mm et le GP5000 TT TR en 30 mm. Référence incontournable en matière de performance sur route, le GP5000 continue d’évoluer. Ces nouvelles spécifications répondent aux exigences changeantes des cyclistes tout en conservant ses qualités exceptionnelles : vitesse, adhérence et durabilité.

La gamme Grand Prix 5000 est une série complète de pneus route conçus pour offrir des performances optimales dans une grande variété de conditions de conduite. Polyvalent, le S TR est conçu pour être léger, rapide et robuste, idéal pour les pratiques où vitesse et fiabilité sont tout aussi importantes. Conçu pour la vitesse, le TT TR utilise une carcasse allégée afin d’obtenir un poids et une résistance au roulement minimaux.

GP5000 S TR

L’ajout récent d’une option de largeur de 35 mm à la gamme GP5000 S TR élargit les possibilités du pneu sur tous types de terrains, tout en améliorant le confort lors des longues sorties axées sur la performance. Cette largeur accrue permet de rouler avec des pressions plus basses, contribuant ainsi à réduire les vibrations et à améliorer le confort, tout en préservant les performances et la protection anti-crevaison. Le pneu est donc idéal pour la compétition multisurfaces, quelles que soient les conditions.

GP5000 TT TR

Conçu pour la vitesse, le TT TR est désormais disponible en 30 mm de largeur, offrant une surface de contact accrue pour une stabilité et une adhérence optimales en virage à haute vitesse, tout en assurant un confort accru sur les longues distances. Cette confiance renforcée encourage les cyclistes à repousser leurs limites dans les passages techniques et à exploiter pleinement leur potentiel. Grâce à sa carcasse spéciale à 2 plis qui minimise la résistance au roulement, le TT TR demeure le pneu le plus rapide de la gamme.

Hannah Ferle, responsable des produits route chez Continental :

« Nous savons que les besoins des cyclistes modernes évoluent constamment et, en élargissant notre gamme GP5000, nous garantissons à chaque cycliste, du professionnel de haut niveau au passionné d’endurance, le pneu idéal pour sa pratique. Ces nouvelles dimensions répondent directement à la tendance des pneus à gros volume, où les avantages d’une résistance au roulement réduite, d’un meilleur amortissement des vibrations et d’une surface de contact accrue ne sont plus seulement synonymes de confort, mais aussi de performance. Avec l’introduction des pneus S TR de 35 mm et TT TR de 30 mm, nous prouvons que les cyclistes recherchant un pilotage plus souple et plus sûr n’ont pas à sacrifier la vitesse. Ces extensions leur permettent d’optimiser la pression et l’adhérence de leurs pneus en fonction des exigences de leur pratique. »

Tous les pneus de la gamme GP5000 utilisent les technologies de base de Continental, notamment le composé BlackChili pour une adhérence et une résistance au roulement optimisées, le Vectran Breaker pour la protection contre les crevaisons, l’Active Comfort pour absorber les vibrations et le Lazer Grip pour une meilleure tenue de route en virage

Caractéristiques principales

GP5000 S TR – 35 mm

La nouvelle largeur de 35 mm élargit les capacités sur des terrains variés, offrant un confort sans compromis

Réduction des vibrations et confort accru grâce à une optimisation de la pression plus basse

Roulez à des pressions plus basses sans sacrifier la vitesse ni la protection contre les crevaisons

Construction légère, rapide et robuste pour une conduite axée sur la performance

380 g

GP5000 TT TR – 30 mm

Une nouvelle largeur de 30 mm augmente la surface de contact pour une meilleure adhérence.

Stabilité et contrôle accrus en virage à grande vitesse

Enveloppe spéciale à 2 plis pour un poids minimal possible

Confiance pour aller de l’avant et obtenir des performances maximales

280 g

Prix ​​et disponibilité

Les Continental GP5000 S TR et TT TR sont disponibles dans le monde entier via certains partenaires de vente au détail et les canaux de distribution de Continental.

Prix ​​de vente conseillé S TR : 91,95 €

Prix ​​de vente conseillé TT TR : 113,95 €