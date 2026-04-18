Colnago présente le C72, la dernière évolution de son emblématique série C, l’expression la plus pure de la philosophie de la marque.

Au théâtre Scala de Milan, Colnago présente la C72, dernière évolution de son emblématique Série C – expression la plus pure de la philosophie de la marque – tout en dévoilant l’édition limitée C72 La Scala. Guidée par le concept de « Parfaitement Composé », la C72 représente une nouvelle synthèse de performance, de savoir-faire et de design. Il s’agit d’un vélo de route haut de gamme, le modèle le plus prestigieux de Colnago, où chaque élément est développé en parfaite harmonie : structure, matériaux, géométrie et sensations de conduite forment un tout cohérent.

Un nouveau chapitre pour la Série C

Au sein de la gamme Colnago, la Série C a toujours suivi une voie unique. Chaque nouveau modèle « C » n’est pas conçu pour moderniser l’existant, mais pour redéfinir entièrement la référence. Fabriqué à la main en Italie, le C72 incarne cette philosophie à son plus haut niveau. Il reflète une conception différente de la performance : non pas la recherche de l’extrême, mais l’équilibre précis de tous les facteurs qui définissent l’expérience de pilotage.

Cette approche est rendue possible par la construction multi-pièces emblématique de Colnago. À une époque dominée par les cadres monocoques, le C72 réaffirme la valeur d’une méthode plus réfléchie, permettant aux ingénieurs et aux artisans d’ajuster la rigidité, la souplesse et la répartition des forces avec une précision exceptionnelle. Chaque élément joue un rôle spécifique dans le comportement dynamique du vélo : réactivité à l’accélération, stabilité à haute vitesse et précision en virage. Le résultat est un vélo capable d’exprimer puissance et contrôle sans excès – toujours maîtrisé, toujours équilibré.

Parfaitement équilibré

L’expérience de pilotage du C72 est définie par l’harmonie. À haute vitesse, l’avant offre une stabilité exceptionnelle, inspirant confiance au cycliste en toutes circonstances. La maniabilité est précise et réactive grâce à une géométrie affinée et une direction optimisée, conçue pour rester incisive sans jamais devenir nerveuse. Le transfert de puissance est immédiat et efficace, grâce à une structure en carbone haut module et une rigidité torsionnelle optimisée. Parallèlement, le vélo offre une meilleure souplesse et un dégagement de pneu accru, améliorant le confort, l’adhérence et la polyvalence – étendant ses capacités au-delà de l’asphalte parfait.

La géométrie reflète cette même philosophie : tout en conservant un ADN de compétition, le C72 offre une position de pilotage plus adaptable, permettant à la fois des réglages axés sur la performance et un confort accru sur les longues distances. Le résultat ? Un vélo qui s’adapte au cycliste, offrant une expérience complète et raffinée quelles que soient les conditions.

Savoir-faire et identité

Comme tous les modèles de la série C, le C72 est fabriqué en Italie. Du collage des tubes à l’assemblage à Cambiago, en passant par les finitions à la main, la peinture et le contrôle qualité final, chaque cadre est le fruit d’un processus méticuleux et exigeant, réalisé avec précision et soin. Cet engagement définit non seulement la qualité du produit, mais aussi son exclusivité. La production est volontairement limitée à 3 000 cadres par an, témoignant du temps, de l’expertise et de l’attention nécessaires pour atteindre ce niveau d’excellence.

Un nouveau langage de conception

Avec le C72, Colnago fait évoluer son approche de la construction carbone vers un véritable langage de conception. Le développement des raccords marque une avancée significative. Désormais considérés comme de simples jonctions structurelles, ils deviennent des éléments identitaires du cadre, soigneusement façonnés pour garantir la continuité, la précision et l’équilibre visuel de l’ensemble de la structure. Une attention particulière a été portée à la relation entre les surfaces, inspirée par le concept d’ajustement des jeux de panneaux utilisé dans le design automobile haut de gamme. Chaque interface est conçue avec une extrême précision, contrôlant l’alignement, l’espacement et les transitions pour obtenir une fluidité visuelle harmonieuse et raffinée.

Innovation intégrée

Le C72 inaugure une nouvelle intégration, avec des composants conçus comme faisant partie intégrante du système. Un poste de pilotage inédit, le Colnago CC.02, améliore la maniabilité et le contrôle, tout en réduisant le poids. La tige de selle intégrée optimise l’aérodynamisme et les possibilités de réglage. Un porte-bidon sur mesure intègre un compartiment de rangement dissimulé dans le tube diagonal : une solution pratique qui reflète l’idée d’une expérience de pilotage complète, sans compromis sur la rigidité ni les performances.

Des sensations de pilotage uniques

Le C72 offre une expérience de pilotage caractérisée par l’équilibre, la précision et le contrôle — une sensation qui transcende les simples performances individuelles. Chaque action du cycliste se traduit par une réponse fluide et immédiate, grâce à une combinaison savamment étudiée de rigidité, de souplesse et de géométrie. L’accélération est directe, la maniabilité reste précise et la stabilité est constante même à haute vitesse.

Parallèlement, le vélo offre un confort raffiné, absorbant les vibrations de la route et s’adaptant aux variations de surface sans compromettre son efficacité. Il en résulte une conduite sereine en toutes circonstances : réactive à l’effort, stable et prévisible sur les longues distances. Cette sensation de pilotage unique n’est pas due à une seule caractéristique, mais à l’harmonie de tous les éléments qui interagissent pour offrir des performances, une fois de plus, parfaitement maîtrisées.

Coloris

Le C72 est proposé dans une sélection de quatre coloris distincts, chacun conçu pour mettre en valeur l’une des caractéristiques structurelles les plus marquantes du cadre : la continuité parfaite entre les haubans et le tube supérieur.

HFRD : un coloris caractérisé par le contraste intemporel du noir et du tube supérieur rouge ;

HFWS : une composition raffinée blanc nacré et argent ;

HFBK : une version entièrement noire, rehaussée de subtils détails bronze ;

HFTB : une finition bicolore bleue sophistiquée.

Chaque livrée est conçue pour renforcer cette impression d’unité et de fluidité, en soulignant la cohérence visuelle et structurelle du châssis – où les éléments individuels ne sont pas perçus isolément, mais comme faisant partie d’un ensemble parfaitement intégré.

Configurations et disponibilité

Colnago C72 La Scala

Pour célébrer le lancement du C72, Colnago présente le C72 La Scala, une édition limitée à seulement 72 exemplaires numérotés, dédiée au Teatro alla Scala – symbole mondial d’excellence artistique et l’une des expressions les plus emblématiques de la culture italienne. Ce vélo se distingue par une œuvre d’art unique qui sublime la livrée du C72, inspirée par la grandeur de la salle de spectacle du théâtre.

Teatro alla Scala et la Série C : deux univers, un langage commun

Le C72 La Scala incarne un langage partagé entre deux univers : le cyclisme et l’opéra. Un lien invisible unit la Piazza della Scala à Milan et Cambiago, où chaque cadre Colnago de la Série C prend vie sous la main d’artisans d’exception. Deux lieux, deux mondes en apparence si proches, unis par une même quête d’excellence.

Au fil des siècles, le Teatro alla Scala est devenu un ambassadeur international de la culture milanaise, un symbole vivant d’une ville qui préserve son patrimoine tout en se réinventant sans cesse. Son architecture raffinée et mesurée a évolué au fil du temps, s’adaptant sans jamais perdre son identité.

D’un espace civique – fréquenté au XIXe siècle par l’aristocratie et la bourgeoisie – à un temple international de l’opéra, du ballet et de la musique, La Scala s’impose aujourd’hui comme l’une des plus belles expressions de l’excellence italienne dans le monde. À l’image du théâtre lui-même, le C72 La Scala se définit par un subtil équilibre entre tradition et innovation. Sa structure reste fidèle à la philosophie C72, tandis que son identité visuelle devient un espace d’interprétation – où matériaux, finitions et détails s’agencent en un récit riche et complexe.

Inspiration du design

ROUGE

Le rouge, couleur emblématique du Teatro alla Scala, est réinterprété dans une teinte mate et profonde sur la partie supérieure du cadre. Enveloppante et intense, elle interagit avec la lumière pour créer une présence et une atmosphère uniques, plaçant le cycliste au cœur de l’expérience.

OR

L’or apparaît avec subtilité, capturant et reflétant la lumière grâce à des détails raffinés. De l’emblème de l’As de Trèfle en relief aux délicates applications de feuilles d’or, il accentue la profondeur sans dominer, faisant écho à l’éclat discret des intérieurs du théâtre.

BLANC

Le blanc complète la composition, inspiré des surfaces architecturales du théâtre. Une finition marbrée introduit profondeur et mouvement, créant une qualité tactile riche qui évolue avec la lumière et équilibre l’ensemble.

La lumière joue un rôle fondamental dans la révélation du caractère de la moto. Des textures subtiles et des éléments ton sur ton n’apparaissent que sous certaines conditions, invitant à une observation plus attentive et soulignant le savoir-faire artisanal qui se cache derrière chaque détail. Cette édition limitée est composée de 72 exemplaires numérotés. Le vélo est proposé au prix de 22 000 €.