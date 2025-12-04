Colnago a présenté la SDM6, la nouvelle couleur des V5R de l’équipe UAE Team Emirates XRG en 2026.

En 2026, l’équipe UAE Team Emirates XRG courra à nouveau avec deux modèles de route Colnago : les V5R et Y1R. La livrée des V5R pour la saison 2026 évolue : adieu les rayures noires et blanches de 2025, bonjour un nouveau design. Le code couleur de cette nouvelle livrée est SDM6. Les V5R SDM6 seront présentées au public pour la première fois lors du stage d’entraînement de l’équipe UAE Team Emirates qui débutera le 8 décembre dans le sud de l’Espagne. La livrée Y1Rs de l’équipe UAE Team Emirates XRG restera inchangée pour 2026. Elle sera identique à celle utilisée en 2025.

Les images présentées dans ce communiqué montrent la configuration commerciale du vélo. Elles ne représentent pas la configuration officielle de l’équipe, qui sera dévoilée lors du stage d’entraînement de décembre.

Peinture légère

La finition est minimaliste, conçue pour être aussi légère que possible. La livrée SDM6 de Colnago intègre désormais des touches de rouge – auparavant utilisées uniquement comme couleur de fond du logo Emirates – sur d’autres parties du vélo.

Prix et disponibilité

La couleur SDM6 sera disponible sur toutes les configurations existantes du V5R, sans supplément. Les premiers cadres et vélos complets arriveront en magasin à partir de mi-février 2026.