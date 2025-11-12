Suite au succès de l’édition spéciale 70ᵉ anniversaire, le Colnago Steelnovo est désormais disponible dans deux nouveaux coloris.

Un an après avoir célébré son 70ᵉ anniversaire avec le Steelnovo en exclusivité, Colnago réintègre le charme intemporel de l’acier dans sa collection. Désormais disponible en deux coloris éclatants, le Steelnovo invite chaque cycliste à redécouvrir le plaisir incomparable d’un pédalage fluide et authentique. Le Steelnovo est un chef-d’œuvre de l’artisanat italien : un cadre composé de tubes d’acier façonnés avec précision, assemblés avec des soudures invisibles et des composants imprimés en 3D – entièrement fabriqué en Italie. Cette interprétation moderne de l’acier allie plus de 70 ans d’expertise de Colnago dans la fabrication de cadres aux normes les plus exigeantes de la production cycliste contemporaine.

Le modèle se décline en deux coloris élégants et expressifs : SNLB (Bleu clair) et SNPP (Orange pastel), un hommage au design intemporel et au style inimitable de Colnago.

Il est disponible en kit cadre ou en deux configurations haut de gamme :

Groupe Shimano Dura-Ace avec roues Enve,

Groupe Campagnolo Super Record WRL 13 vitesses avec roues Campagnolo Bora Ultra.

L’acier réinventé

L’acier est un héritage. Ce matériau a été la pierre angulaire de l’histoire du cyclisme et de la tradition Colnago jusqu’à la fin des années 1990. Chaque tube et chaque joint est méticuleusement soudé et brasé, témoignant du savoir-faire italien exceptionnel en matière de fabrication de cadres. Des modèles emblématiques en acier, tels que le Super (1968), le Mexico (1972), le Master (1982 – toujours au catalogue Colnago) et l’Arabesque (1983), restent très recherchés par les collectionneurs et les connaisseurs du monde entier.

L’acier a une mémoire. Ce n’est pas un slogan, c’est une réalité matérielle. Dans son grain, dans ses vibrations et son élasticité, réside la mémoire de chaque geste qui l’a façonné. C’est ce qui confère à l’acier ce confort de conduite si particulier et si satisfaisant. Avec Steelnovo, l’acier se réinvente. Grâce à un procédé de fabrication innovant exploitant la puissance de la fabrication additive – avec des raccords internes imprimés en 3D – Colnago réinvente la tradition. L’essence même de la mémoire et des sensations de l’acier rencontre un design contemporain et épuré, créant un vélo à la fois intemporel et résolument moderne – un vélo en acier conçu pour l’avenir.

Une production 100 % italienne

Le Steelnovo est entièrement fabriqué en Italie, grâce à un réseau de partenaires hautement spécialisés. Columbus a collaboré étroitement à la conception des tubes en acier, tandis qu’Additiva a perfectionné le processus d’impression 3D pour répondre aux exigences rigoureuses de Colnago. Ce processus de production méticuleux implique de nombreux intervenants et requiert précision et temps. Chaque cadre nécessite une journée de travail complète, et la production annuelle est volontairement limitée à 400 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité et sa qualité artisanale.

Un design épuré

Le design du Steelnovo met l’accent sur des formes de tubes minimalistes et essentielles qui s’intègrent parfaitement, grâce à des raccords et des joints entièrement imprimés en 3D. Cela inclut les connexions des tubes de direction supérieur et inférieur, les jonctions tube de selle/tube supérieur et haubans, les pattes arrière et d’autres composants sur mesure. Chaque détail a été pensé, du passage de câbles entièrement intégré aux pièces de direction en nylon sur mesure, en passant par le système de serrage de la tige de selle intégré aux haubans, témoignant de l’engagement de Colnago envers la performance et l’élégance.

La réalisation d’un design aussi moderne et intégré exige une technologie de production de pointe. L’impression 3D avancée permet la création d’assemblages complexes, modélisés en surface et creux à l’intérieur pour minimiser le poids, sans compromettre la solidité. Colnago a collaboré avec Additiva, entreprise italienne de Modène, leader dans la fabrication additive et reconnue pour son expertise dans les applications de sport automobile haut de gamme. Grâce à de multiples itérations et améliorations, ce partenariat a permis de créer une gamme complète d’assemblages imprimés en 3D, offrant un cadre robuste et parfaitement aligné, d’un poids compétitif : un cadre en acier surdimensionné et entièrement intégré, aussi contemporain que durable.

Caractéristiques techniques

Le modèle Steelnovo est compatible avec tous les standards et composants modernes, garantissant aux cyclistes une maniabilité exceptionnelle, un confort optimal et une sécurité accrue :

Dégagement des pneus : Grâce à sa capacité à accueillir des pneus jusqu’à 35 mm, les cyclistes bénéficient d’une adhérence maximale en toutes conditions et d’un confort accru.

Fourche Racing en carbone : La fourche Racing légère en carbone, associée à des roulements de direction surdimensionnés, offre à la fois rigidité et réactivité. Sa conception assure également une précision de direction et une sécurité optimale grâce aux roulements supérieurs de 1 1/8″ et inférieurs de 1 1/4″, dotés de la technologie SLT pour une résistance à l’usure maximale.

Boîtier de pédalier surdimensionné : Le boîtier de pédalier T47-86 accroît la rigidité au niveau du boîtier, améliorant ainsi la réactivité à l’accélération.

Standard de pattes arrière UDH : Ce standard garantit la compatibilité avec tous les groupes électroniques modernes, rendant le vélo adaptable aux technologies actuelles.

Géométrie

Le Colnago Steelnovo est disponible en 7 tailles : 420, 455, 485, 510, 530, 550 et 570.

Configurations et disponibilité