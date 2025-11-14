Ridley rend hommage à la carrière d’Alexander Kristoff avec un Noah Fast au design unique retraçant ses plus belles victoires.

Alors que la saison sur route 2025 touchait à sa fin, le peloton faisait ses adieux à Alexander Kristoff. « L’Étalon de Stavanger » fut l’un des plus grands coureurs de Classiques de sa génération. Au cours de son illustre carrière, il a accumulé 98 victoires professionnelles – dont Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Gand-Wevelgem –, porté le maillot jaune, remporté le bronze olympique et été couronné champion d’Europe. Pour honorer ce palmarès remarquable, Ridley a offert à Kristoff un Noah Fast au design unique.

Kristoff est devenu champion de Norvège juste avant son 20e anniversaire – sa première victoire professionnelle d’une longue série de succès. Quatre ans plus tard, il a conservé son titre, et un an après, il a percé sur la scène internationale en remportant le bronze olympique à Londres. Les victoires s’enchaînaient sur les plus grandes courses d’un jour : outre ses Monuments, on compte quatre titres à Eschborn-Francfort, deux victoires au Scheldeprijs, ainsi que le GP Plouay ou encore la Cyclassics Hambourg.

Le Norvégien a également remporté quatre étapes du Tour de France. Sa victoire d’étape en 2020 fut particulièrement mémorable, car elle fut acquise avec le maillot jaune. Pour couronner le tout, Kristoff célébra la victoire finale de son coéquipier Tadej Pogačar à Paris lors de ce même Tour. Sa dernière victoire professionnelle remonte au 8 août de cette saison, lors de la 2e étape de l’Arctic Race of Norway, sur ses terres.

En tant que partenaire vélo d’Uno-X Mobility pour la dernière saison de Kristoff, Ridley a entretenu une excellente collaboration, nourrie par une passion commune pour la vitesse pure. En hommage à ce champion infatigable, Ridley lui a offert un Noah Fast au design unique – un vélo pour que Kristoff puisse continuer à profiter de ses sorties rapides longtemps après avoir raccroché son dossard.

Design unique

Le tube supérieur arbore un motif de cheval, en référence à son surnom, avec ses deux Monuments également inscrits. Le tube de selle rend hommage à ses titres nationaux norvégiens ; le tube de direction fait référence à sa médaille de bronze olympique et à Gand-Wevelgem. Le hauban liste ses victoires d’étape sur le Tour et son titre européen de 2017. Enfin, la livrée est un hommage à Lamborghini, une marque dont Kristoff est un grand fan.