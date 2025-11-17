Après 2 ans de R&D, Ekoi arrive sur le marché du pneu avec EK ROAD PERF 28 : un pneu confortable et résistant.

Ekoi se lance sur le marché du pneu avec le nouveau EK ROAD PERF 28, qui a été présenté ce lundi. Optimisé en 28 mm, il garantit une traînée aérodynamique idéale et un gain de vitesse mesurable. Son renfort HD offre +20 % de résistance aux coupures et perforations. Sa bande de roulement texturée assure une adhérence maximale, que la route soit sèche ou humide. Sa carcasse 120 TPI haute densité apporte une souplesse remarquable.

Avec seulement 270g, il fait partie des pneus 28 mm tubeless renforcés les plus légers de sa catégorie. La gomme a été spécialement formulée pour combiner endurance et rendement. Un témoin d’usure intégré permet de contrôler facilement la durée de vie du pneu. Les pneus EK ROAD PERF pneus sont fabriqués au Japon, berceau de l’excellence en matière de qualité de fabrication. Ils existent en noir et ambre pour les 28 mm et en noir uniquement pour la version 32 mm.

Caractéristiqsues du EK ROAD PERF 28 :