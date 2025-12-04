La fluidité de la transmission, sa discrétion et sa rapidité rendent chaque changement de vitesse naturel et immédiat. Quant à la cassette 13 vitesses, avec sa progression linéaire et continue, elle vous permet de toujours trouver la cadence de pédalage idéale. Les nouveaux Ergopower, avec leur ergonomie repensée, offrent un confort de conduite supérieur. Le Thumb Shifter et le Smart Button assurent un contrôle et une réactivité optimaux, que vous soyez en train de sprinter en position basse ou de progresser de manière plus contrôlée et modulée.