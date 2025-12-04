Équipé du groupe Campagnolo Super Record 2×13 Road, le nouveau Wilier Filante SLR ID2 révèle toute son efficacité.
Le nouveau Wilier Filante SLR ID2, équipé du groupe Camapagnolo Super Record 2×13 Road, est un concentré d’innovation et de tradition italienne. Il offre une expérience de conduite supérieure qui s’adapte à votre manière de vivre le cyclisme. Le groupe Super Record 2×13 Road complète l’ensemble, pour une expérience de conduite totale.
La fluidité de la transmission, sa discrétion et sa rapidité rendent chaque changement de vitesse naturel et immédiat. Quant à la cassette 13 vitesses, avec sa progression linéaire et continue, elle vous permet de toujours trouver la cadence de pédalage idéale. Les nouveaux Ergopower, avec leur ergonomie repensée, offrent un confort de conduite supérieur. Le Thumb Shifter et le Smart Button assurent un contrôle et une réactivité optimaux, que vous soyez en train de sprinter en position basse ou de progresser de manière plus contrôlée et modulée.
La différence dans les détails
Le tube diagonal, avec le système innovant Aerokit, minimise l’exposition des bidons au vent. Le cockpit est conçu pour offrir du confort même en position basse et dynamique ; de même, la tige de selle, fine et effilée, allie esthétique et fonctionnalité. Chaque composant est conçu pour placer le Wilier Filante au point d’équilibre parfait entre légèreté, réactivité et aérodynamisme. Le nom Filante exprime pleinement l’âme de ce vélo.