Colnago dévoile son nouveau prototype de vélo de contre-la-montre, le TT2, qui sera utilisé par Tadej Pogacar sur le prologue du Tour de Romandie.

Ce 28 avril, lors du prologue du Tour de Romandie, Tadej Pogačar roulera sur un prototype de vélo de contre-la-montre. Il s’agit du prototype du Colnago TT2, un modèle qui sera disponible chez les revendeurs à partir de fin septembre 2026. Le TT2 représente une évolution du TT1, déjà reconnu comme l’un des vélos les plus performants du WorldTour sur le plan aérodynamique. Les principaux développements portent sur une réduction significative du poids total, tout en conservant, voire en améliorant légèrement lorsque cela est possible, ses performances aérodynamiques.

Points forts du produit

Réduction de poids de 500 g

Le poids total du cadre (cadre, fourche et tige de selle) a été réduit de 550 g. L’objectif est d’offrir aux athlètes une plateforme encore plus performante, notamment au vu des dernières tendances en contre-la-montre : les parcours comportent de plus en plus de sections en montée ou de segments techniques nécessitant des accélérations répétées.

Performances aérodynamiques constantes

Le TT1, actuellement utilisé par les équipes UAE Team Emirates et UAE Team ADQ, est déjà l’un des vélos les plus aérodynamiques du WorldTour. Le défi consistait à maintenir cette référence tout en réduisant significativement son poids. Le TT2 permet une économie d’environ 2 watts à 50 km/h (mesurée en moyenne pondérée des angles de lacet, WAD) par rapport au TT1.

Stabilité et maniabilité

Par vent latéral, les forces latérales peuvent affecter la stabilité du cycliste et du vélo. Le TT2 réduit considérablement l’effet de ces forces, ce qui se traduit par un meilleur contrôle, moins de corrections de position sur la selle et, au final, une vitesse accrue.

4 tailles optimisées pour le contre-la-montre

Le TT2 est développé en 4 tailles, toutes fournies aux coureurs des équipes UAE Team Emirates et UAE Team ADQ : XS, S, M et L.

Concernant la position du cycliste, la taille S reste inchangée. Une nouvelle taille XS a été introduite, tandis que les tailles M et L présentent désormais une partie avant nettement plus haute. Ceci permet un meilleur ajustement pour un plus grand nombre de cyclistes, réduisant ainsi le besoin d’entretoises ou de rallonges trop importantes. Tadej Pogacar utilisera le prototype du TT2 en taille S.