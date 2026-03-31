Look dévoile le nouveau 795 Blade RS Ciel du Nord en hommage à la première victoire de Laurent Jalabert sur le Tour de France en 1992.

Look Cycle présente le 795 Blade RS Ciel du Nord, une édition limitée qui rend hommage à la ténacité brute et à l’atmosphère unique des régions du Nord. Inspiré par un moment historique du cyclisme – la première victoire de Laurent Jalabert sur le Tour de France en 1992 – l’édition limitée Ciel du Nord, peinte à la main, célèbre l’héritage de Look. Entre Roubaix et Bruxelles, sur un parcours dantesque, le champion s’est imposé sous une lumière irréelle ; la palette gris-bleu et rose capture ce ciel mythique immortalisé par la photographie. Ce vélo conjugue l’excellence aérodynamique à l’âme d’une région et à la ferveur de ses habitants. Le 12 avril, le 795 Blade RS Ciel du Nord fera ses preuves sur le pavé mythique de Paris-Roubaix. Piet Allegaert et Marion Borras (Team Cofidis) étrenneront ces couleurs au cœur de la plus prestigieuse des Classiques.

Peint à la main

Chaque kit cadre est une pièce unique grâce au dégradé entièrement peint à la main dans l’usine Look de Nevers. Ce processus artisanal permet de recréer l’horizon tel qu’il apparaissait au moment de la victoire de Jalabert. Le 795 Blade RS est le vélo le plus rapide jamais conçu par Look. Développé avec le Team Cofidis, il est parfaitement adapté aux Classiques pavées et à leur terrain impitoyable. Son design, éprouvé sur le circuit UCI WorldTour, utilise les technologies de carbone les plus avancées de la marque. Le cockpit aéro totalement intégré et le passage interne des câbles minimisent la traînée, pour que chaque watt se transforme en performance pure.

Sylvie Woroniecki, Global Brand Manager chez Look :

« Pour Look, ces régions ne sont pas de simples points sur une carte, mais des terres d’inspiration brute. Avec le Ciel du Nord, nous avons choisi de leur rendre hommage avec des mots simples et sincères : Merci le Nord. Le 795 Blade RS Ciel du Nord est notre vélo le plus rapide. Chaque détail de ce cadre honore ces lieux, les fans, les bénévoles et les coureurs comme Laurent Jalabert qui sont devenus des légendes. Le cyclisme ne serait pas le même sans ces lieux et ces gens. »