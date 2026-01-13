Orbea présente les nouveaux vélos de l’équipe Lotto-Intermarché : de nouvelles couleurs et finitions pour un nouveau chapitre en WorldTour.

Le coup d’envoi de la saison WorldTour 2026 marque une nouvelle étape pour Lotto-Intermarché, une alliance historique entre deux structures de référence du cyclisme international. À cette occasion, Orbea dévoile la nouvelle image de ses modèles Orca, Orca Aero et Ordu. Les Orca et Orca Aero qui accompagneront l’équipe masculine, l’équipe féminine et les jeunes talents de la formation arborent de nouvelles couleurs. Le rouge emblématique de l’équipe Lotto, Candy Red Gloss, se combine avec la finition carbone apparent Carbon Raw Gloss, laissant entrevoir la fibre de carbone. L’ensemble est complété par le logo Orbea en blanc.

De son côté, l’Ordu mise sur une finition carbone entièrement apparente, Carbon Raw Matt, associée au logo Orbea en blanc, exprimant puissance, précision et élégance. La finition Carbon Raw offre une esthétique sophistiquée et minimaliste en laissant visible la fibre de carbone du cadre, sans couche de peinture. Ce traitement révèle le matériau dans son état le plus pur, protégé uniquement par une couche transparente, ce qui met en valeur la qualité du carbone utilisé tout en permettant un gain de poids pouvant atteindre 100 grammes. Cette finition est disponible dans le configurateur MyO d’Orbea.

Orbea Orca Aero

L’Orca Aero sera le compagnon clé sur les classiques, les étapes plates et les terrains vallonnés. Il est optimisé pour offrir une efficacité aérodynamique maximale et une vitesse pure à chaque coup de pédale. Sa rigidité et son comportement permettent de maintenir des rythmes élevés pendant des heures.

Orbea Orca

L’Orca, avec ses 6,7 kg et sa géométrie réactive, est conçu pour affronter sans compromis les ascensions les plus exigeantes du calendrier WorldTour. Léger, rigide et amélioré par un nouveau cockpit aérodynamique, il offre contrôle et agressivité lorsque la pente se durcit.

Orbea Ordu

L’Ordu reste le choix de référence pour les contre-la-montre grâce à un design qui combine de manière équilibrée aérodynamique, poids et rigidité. Tous les vélos ont été conçus, peints et assemblés au siège d’Orbea à Mallabia, au Pays basque, où le personnel de la coopérative travaille main dans la main avec l’équipe performance et mécanique de Lotto-Intermarché afin de garantir le niveau d’exigence requis en WorldTour. Lotto-Intermarché et Orbea partagent la conviction que la performance naît du travail collectif, de l’innovation et de la passion. Au cours de cette saison inédite, cette alliance sera mise à l’épreuve par le calendrier le plus exigeant jamais proposé

Crédit photos : Harry Talbot