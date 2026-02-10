Avec le nouveau vernis Ocean Translucent, le Look 795 Blade RS s’éveille sous la lumière, révélant profondeur et brillance.

Inspirée par l’océan

Ocean Translucent s’éveille sous la lumière, révélant profondeur et brillance. Ce vernis transparent teinté capte les rayons du soleil, renvoie des reflets changeants et donne vie à une teinte à la fois sobre et vibrante, inspirée par l’eau et portée par la lumière. Sous chaque éclat, le cadre s’anime : son mouvement évoque les courants qui agitent l’océan. Une finition qui incarne la force de la nature, exprime la beauté du carbone dans toute sa profondeur et invite à rouler vers l’horizon avec puissance et grâce.

Fabriqué en Bourgogne

Derrière cette couleur se cache la précision de l’artisanat français. Chaque 795 Blade RS Ocean Translucent est imaginé, façonné et peint dans l’usine Look Cycle de Nevers, en France — berceau de l’innovation carbone. Ici, les artisans travaillent avec la minutie de maîtres peintres : en appliquant un vernis teinté sur une base de carbone apparent, ils donnent vie à une peinture aux reflets vibrants et profonds. Chaque cadre est conçu pour la performance, mais aussi achevé à la main comme une œuvre unique, portant en lui l’esprit du savoir-faire français.

Affûté comme une lame