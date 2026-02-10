Avec le nouveau vernis Ocean Translucent, le Look 795 Blade RS s’éveille sous la lumière, révélant profondeur et brillance.
Inspirée par l’océan
Ocean Translucent s’éveille sous la lumière, révélant profondeur et brillance. Ce vernis transparent teinté capte les rayons du soleil, renvoie des reflets changeants et donne vie à une teinte à la fois sobre et vibrante, inspirée par l’eau et portée par la lumière. Sous chaque éclat, le cadre s’anime : son mouvement évoque les courants qui agitent l’océan. Une finition qui incarne la force de la nature, exprime la beauté du carbone dans toute sa profondeur et invite à rouler vers l’horizon avec puissance et grâce.
Fabriqué en Bourgogne
Derrière cette couleur se cache la précision de l’artisanat français. Chaque 795 Blade RS Ocean Translucent est imaginé, façonné et peint dans l’usine Look Cycle de Nevers, en France — berceau de l’innovation carbone. Ici, les artisans travaillent avec la minutie de maîtres peintres : en appliquant un vernis teinté sur une base de carbone apparent, ils donnent vie à une peinture aux reflets vibrants et profonds. Chaque cadre est conçu pour la performance, mais aussi achevé à la main comme une œuvre unique, portant en lui l’esprit du savoir-faire français.
Affûté comme une lame
Le 795 Blade RS est né pour fendre l’air. Grâce au travail spécifique en soufflerie sur le cadre et les composants, il est le plus digne représentant du savoir-faire de Look Cycle en matière d’aérodynamisme, fruit de notre longue expérience de la compétition sur route et sur piste. Chaque section de tube adopte une forme spécifique pour réduire la traînée aérodynamique et optimiser la précision de pilotage. L’intégration est totale et chaque détail compte : de la tige de selle intégrée au positionnement des bidons, pour atteindre un seul objectif, mettre son style racé et ses lignes acérées au service de la très haute performance.