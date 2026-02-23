Fizik Arione, la selle qui a révolutionné le marché est de retour avec cinq modèles mordernisés combinant confort et performance.

L’une des selles les plus emblématiques au monde fait son grand retour avec une version modernisée de son design légendaire. La Fizik Arione a acquis un statut culte dans le peloton dès son lancement en 2003. Sa longueur de 300 mm, à la limite absolue des dimensions autorisées par le gabarit de mesure de l’UCI, a fait d’elle la selle préférée des professionnels, une selle si fiable que nombre d’entre eux l’ont adoptée tout au long de leur carrière. Ce design iconique est aujourd’hui repensé avec des matériaux contemporains et des méthodes de fabrication avancées, tout en conservant ce qui a fait le succès du modèle original : une flexibilité de position optimale, quelle que soit votre façon de rouler. C’est le retour d’un classique, conçu pour la route moderne.

Rails réinventés pour tous les modèles

Une fois de plus, Arione repousse les limites du règlement UCI. Dotée d’un nouveau système de rails révolutionnaire, la selle Arione offre une position plus aérodynamique et agressive que ses concurrentes. Fini les rails incurvés vers l’arrière, limitant ainsi les possibilités de réglage : la nouvelle Arione présente une jonction verticale avec la selle. Cette conception permet à l’utilisateur de la déplacer le plus en avant possible, et donc d’obtenir la position idéale pour fendre l’air.

Support pour bidon

Arione reprend la plateforme « link » de la gamme de selles Aeris, permettant la fixation d’un porte-bidon arrière de type triathlon. Fizik prévoit d’autres options pour ce point de fixation afin de proposer ultérieurement des solutions de rangement alternatives sur le vélo. La nouvelle Arione se décline en 5 modèles, chacun déclinant une même forme et un même style de base pour répondre à différents besoins et budgets.

Fizik Arione R1 Adaptive

L’Arione Adaptive offre un soutien équilibré de l’avant à l’arrière du vélo, pour les cyclistes qui privilégient une liberté de mouvement totale et une position aérodynamique optimale. Elle est dotée d’une coque en nylon renforcé de carbone et d’un rail en carbone pour un gain de poids. Le rembourrage imprimé en 3D, développé spécifiquement pour l’Arione, comprend cinq zones fonctionnelles distinctes, offrant une réactivité optimale et des sensations dignes de la compétition, pour une meilleure connexion entre le cycliste et le vélo.

Grâce aux capacités uniques de cette technologie, fizik a conçu un rembourrage intégrant une zone fonctionnelle centrale plus souple, au lieu d’une découpe traditionnelle, afin de répartir plus uniformément le poids du cycliste pour un meilleur soulagement des points de pression et un confort accru sur les longues distances, tout en conservant les performances caractéristiques de l’Arione. Chacune de ces zones fonctionnelles clés est conçue pour un amorti et une réponse mécanique spécifiques, et les différentes zones sont assemblées de manière progressive et harmonieuse au sein du même rembourrage. Cela a permis de réduire de 60 % la pression maximale grâce à une meilleure répartition du poids, pour un confort accru sur toute la surface de la selle.

Fizik Arione R1 Light

La selle Arione R1 Light rejoint la gamme R1 Light lancée plus tôt cette année par fizik. Dans cette configuration, elle associe un rembourrage fin en EVA injecté à une coque souple et à des rails en carbone ultra-rigides. Conçue pour un poids plume et des performances optimales, l’architecture R1 Light combine une coque en nylon renforcé de carbone à des rails en carbone ultra-rigides pour une plateforme réactive et légère. Le rembourrage en EVA brut offre un amorti discret et réactif qui préserve le confort et le soutien sans compromettre l’ergonomie ni l’épaisseur. Le résultat ? L’essentiel : une structure en carbone minimaliste avec une couche de mousse EVA apparente. Une selle qui réduit le poids sans compromis, idéale pour les longues sorties intenses.

Dans cette configuration, l’Arione est dotée d’une découpe ergonomique, développée grâce à une analyse de pression détaillée et à la contribution d’experts médicaux, qui contribue à soulager la pression et à favoriser la circulation sanguine. La surface de la selle présente une texture adhérente qui assure une tenue parfaite, minimisant les mouvements indésirables susceptibles de nuire aux performances.

Fizik Arione R3

L’Arione R3 reprend la forme emblématique des modèles précédents, mais associe une coque souple en nylon renforcé de carbone à des rails creux Kium légers et résistants. À l’instar du modèle R1 Light, cette version de l’Arione est dotée d’une découpe ergonomique, fruit d’une analyse de pression détaillée et de la collaboration d’experts médicaux, qui contribue à soulager la pression et à favoriser la circulation sanguine. Le rembourrage de la R3 est composé de la mousse exclusive Type 1 de fizik : une formulation réactive et discrète qui offre un soutien dynamique pour une réponse instantanée et un transfert de puissance optimal à chaque coup de pédale.

Fizik Arione R3 Adaptive

L’Arione R3 Adaptive combine le profil plat et la forme profilée de la R3 décrite ci-dessus avec le confort zonal sur mesure du rembourrage Adaptive imprimé en 3D. L’Arione Adaptive offre un soutien équilibré de l’avant à l’arrière, pour les cyclistes qui privilégient une liberté de mouvement totale et une position aérodynamique optimale. Ce modèle est doté d’une coque en nylon renforcé de carbone et de rails creux légers et résistants en alliage Kium.

Fizik Arione R5

Conçu avec un rembourrage en mousse Type-1 à profil bas, le vélo Arione R5 offre un soutien durable pour toutes les sorties. Il reprend le profil des modèles précédents, tout en bénéficiant d’une coque en nylon renforcé de carbone pour un gain de poids et d’un rail S-Alloy ultra-résistant.

Dans cette configuration, l’Arione est doté de la même découpe ergonomique mentionnée précédemment, qui contribue à soulager la pression et à favoriser la circulation sanguine. De plus, le rembourrage est composé de la mousse Type-1 exclusive de fizik : une formule réactive à profil bas qui offre un soutien dynamique pour une réponse instantanée et un transfert de puissance optimal à chaque coup de pédale.

Le prix des selles Fizik Arione :

Fizik Arione R1 Adaptive (135 mm / 145 mm) : 299 €

Fizik Arione R1 Light (135 mm / 145 mm) : 199 €

Fizik Arione R3 (135 mm / 145 mm) : 149 €

Fizik Arione R3 Adaptive (135 mm / 145 mm) : 259 €

Fizik Arione R5 (135 mm / 145 mm) : 99 €