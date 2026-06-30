Look dévoile la troisième génération du 795 Blade RS, un vélo façonné à la main en Bourgogne qui fait gagner 15 watts.

Look Cycle dévoile le 795 Blade RS 3, la troisième génération de sa plateforme de vélo de course. Développé et validé bien au-delà de la soufflerie, le nouveau vélo fait gagner 15 watts par rapport à son prédécesseur. Il allège le kit cadre de 160 grammes et propose plus de 350 combinaisons de réglage réparties sur six géométries spécifiques à chaque taille. Chaque cadre est peint, assemblé et contrôlé à la main au sein de la manufacture Look en Bourgogne, et bénéficie d’une garantie à vie.

La vérité est sur les routes

Fort d’un héritage déjà victorieux, le 795 Blade RS 3 a été co-développé avec les athlètes professionnels de l’équipe Cofidis dès ses tout premiers croquis. Ses performances ont été prouvées bien avant ses débuts officiels. Utilisé en compétition par Alex Aranburu, il a décroché une victoire d’étape au Tour du Pays Basque en avril, avant de s’imposer une nouvelle fois sur le Tour de Belgique en juin. Cette plateforme de troisième génération repose sur deux principes d’ingénierie fondamentaux : privilégier la connexion essentielle entre le cycliste et le vélo; et garantir que chaque avancée technique repose sur des gains globaux et reproductibles, validés en conditions réelles.

Romain Simon, Bike Category Leader, Look Cycle, déclare : « Développer un vélo aux promesses techniques élevées et aux gains marginaux nombreux n’a de valeur que si le vélo s’adapte parfaitement au cycliste et lui procure les plus belles sensations à son guidon. C’est cette conviction qui a façonné chacun de nos choix sur le 795 Blade RS 3. »

15 Watts gagnés

Le processus de développement de Look s’est appuyé sur trois étapes clés pour garantir une vitesse tangible sur la route. Les ingénieurs ont eu recours à des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) avancées pour comprendre les écoulements d’air turbulents, en se concentrant particulièrement sur les angles élevés. Pour s’assurer que la nouvelle plateforme délivre de la performance dans des environnements réels et imprévisibles, le vélo a été rigoureusement testé sur route ouverte ainsi qu’en vélodrome.

Grâce aux essais en soufflerie, Look a identifié des améliorations aérodynamiques qui restent efficaces selon les différentes morphologies, les vitesses variables et les divers positionnement en peloton. Testée avec et sans cycliste, cette campagne d’essais exhaustive a abouti à des gains aérodynamiques identiques dans les deux cas de figure, avec des gains constants totalement préservés des turbulences générées par le cycliste. Il en résulte un avantage mesurable pour chaque cycliste, qui influe positivement sur les vitesses moyennes quotidiennes et les charges d’entraînement. À 50 km/h, le nouveau vélo fait gagner 15 watts par rapport à son prédécesseur. Il conserve une efficacité aérodynamique exceptionnelle sur une plage d’angles de -15° à +15° et au-delà, offrant un avantage constant avec ou sans cycliste.

Charles Philippe, R&D Manager, Look Cycle, déclare: « Chaque nouvelle solution a été testée avec un cycliste réel et n’a été retenue que lorsque le gain était statistiquement robuste — un avantage constant au-delà de l’incertitude de mesure habituelle, et non un résultat ponctuel. C’est un niveau d’exigence très élevé, mais c’est la mission que nous nous sommes fixée: rendre plus rapide quiconque roule sur un 795 Blade RS 3, tout le temps. »

Distribution équilibrée de la puissance et qualité de roulage

Façonné pour l’excellence sur la route, le 795 Blade RS 3 s’appuie sur un kit cadre optimisé individuellement et bâti autour de trois piliers : les gains réels, une ergonomie à la pointe et une expérience de pilotage unique. En plaçant stratégiquement chaque pli de carbone et chaque gramme, le vélo offre :

Un transfert de puissance supérieur: profilés pour une traînée minimale, l’avant du vélo et le boîtier de pédalier sont jusqu’à 10 % plus rigides que la moyenne du World Tour afin de maximiser la réactivité.

profilés pour une traînée minimale, l’avant du vélo et le boîtier de pédalier sont jusqu’à 10 % plus rigides que la moyenne du World Tour afin de maximiser la réactivité. Un comportement précis: la fourche et le triangle arrière intègrent des tubes volontairement plus flexibles, conçus pour maintenir la performance dans l’air turbulent, absorber les revêtements dégradés et améliorer l’efficacité en virage.

la fourche et le triangle arrière intègrent des tubes volontairement plus flexibles, conçus pour maintenir la performance dans l’air turbulent, absorber les revêtements dégradés et améliorer l’efficacité en virage. Un rendement optimal: un généreux passage de pneu de 34 mm accueille des pneus et des jantes plus larges pour une performance optimale.

Le 795 Blade RS 3 perpétue la longue tradition de Look : une conduite pleine de caractère et de précision, qui mêle un ADN purement racing à plus de 40 ans d’expertise pionnière de la fibre de carbone. arce que le cycliste représente 75% de la traînée aérodynamique, un positionnement parfait est essentiel pour la vitesse. Look a développé le 795 BladeRS 3 de manière à placer le fit et l’ergonomie des composants au cœur de la performance globale. Véritable moteur de la performance aérodynamique du vélo, le nouveau cintre Aero Carbon RS 3 est le plus innovant jamais conçu par Look. Pensé pour trois scénarios de course distincts, il présente une forme qui aide le cycliste à conserver une position aérodynamique plus longtemps, une rigidité maximale dans le bas du cintre pour le sprint, ainsi qu’un sweep et un flare étudiés pour ouvrir la cage thoracique et faciliter la respiration en montée.

350 façons d’aller plus vite

Accessible via le configurateur « Your LOOK à la Carte », le système débloque plus de 350 combinaisons de réglage pour garantir un positionnement parfait à chaque cycliste.

Cockpit personnalisable: associe sept longueurs de potence (80 à 140 mm), trois largeurs de cintre et 0 à 50 mm d’entretoises de direction.

associe sept longueurs de potence (80 à 140 mm), trois largeurs de cintre et 0 à 50 mm d’entretoises de direction. Tige de selle Aeropost 5: intègre la nouvelle tige de selle, disponible en deux déports différents.

intègre la nouvelle tige de selle, disponible en deux déports différents. Comportement universel: six tailles et géométries dédiées, associées à trois déports de fourche, garantissent un comportement identique pour des cyclistes mesurant de 155 cm à 200 cm (tailles XXS à XL).

La relation entre un cycliste et son vélo est également très personnelle, et il n’y a pas deux cyclistes identiques. Le 795 Blade RS 3 honore cette singularité avec quatre finitions distinctes : Pro Team Black (carbone apparent), Silver Red, Orange Shift / Black et Iconic Prisme (une livrée graphique mettant en valeur les couleurs emblématiques de Look). Au sommet de la gamme trône l’Iconic Prisme Replica: une édition très limitée à seulement 50 vélos dans le monde, proposée dans la configuration exacte courue par la Team Cofidis sur le Tour de France. Affichant 7,1 kg sur la balance et équipée d’un groupe Campagnolo Super Record sans fil et de roues Bora WTO 60 Ultra Team, elle arbore la géométrie iconique rouge, jaune et bleue qui définit les cadres Look depuis quatre décennies. Un principe Look n’a jamais varié : vous roulez sur le même vélo que les pros. La Replica incarne ce principe dans sa forme la plus pure.

Federico Musi, CEO, Look Cycle, déclare : « Le 795 Blade RS 3 exprime ce que Look défend depuis quarante ans : l’innovation en course, façonnée à la main en Bourgogne, et partagée sans compromis entre les pros et chaque cycliste. Nous ne l’avons pas conçu pour gagner un tableau comparatif. Nous l’avons conçu pour gagner sur la route et pour s’imposer comme le partenaire ultime et durable des cyclistes passionnés. »

Caractéristiques principales du Look 795 Blade RS 3

Cadre: 890 g (taille M, Pro Team Black, tolérance +/- 5 %), nouveau carbone UD UHM, compatible UDH, garantie à vie sous réserve d’enregistrement.

890 g (taille M, Pro Team Black, tolérance +/- 5 %), nouveau carbone UD UHM, compatible UDH, garantie à vie sous réserve d’enregistrement. Fourche: 340 g, disponible en trois déports, conçue pour une flexibilité accrue.

340 g, disponible en trois déports, conçue pour une flexibilité accrue. Poids du vélo complet: à partir de 6,9 kg (taille M, sans pédales).

Aérodynamique: 15 watts gagnés pour l’ensemble vélo-cycliste par rapport au 795 Blade RS précédent à 50 km/h (données LOOK) ; gains aérodynamiques constants de 0 à 15 degrés de lacet ; 205 W de traînée aérodynamique normalisée estimée (d’après les données internes selon le protocole Tour Magazin).

15 watts gagnés pour l’ensemble vélo-cycliste par rapport au 795 Blade RS précédent à 50 km/h (données LOOK) ; gains aérodynamiques constants de 0 à 15 degrés de lacet ; 205 W de traînée aérodynamique normalisée estimée (d’après les données internes selon le protocole Tour Magazin). Transfert de puissance: 10 % plus rigide que la moyenne du World Tour au niveau du boîtier de pédalier et de l’avant du vélo ; haubans flexibles brevetés ; passage de pneu de 34 mm (avant et arrière).

10 % plus rigide que la moyenne du World Tour au niveau du boîtier de pédalier et de l’avant du vélo ; haubans flexibles brevetés ; passage de pneu de 34 mm (avant et arrière). Fit: plus de 350 combinaisons ; nouveau cintre Aero Carbon RS 3 (largeurs 380/400/420 mm, compatible avec les 360/440 mm de la génération précédente) ; sept longueurs de potence (80 à 140 mm) ; entretoises de 0 à 50 mm ; nouvelle tige de selle Aeropost 5 avec deux options de déport. Accessible via le configurateur « Your LOOK à la Carte » .

plus de 350 combinaisons ; nouveau cintre Aero Carbon 3 (largeurs 380/400/420 mm, compatible avec les 360/440 mm de la génération précédente) ; sept longueurs de potence (80 à 140 mm) ; entretoises de 0 à 50 mm ; nouvelle tige de selle Aeropost 5 avec deux options de déport. Accessible via le configurateur . Tailles: XXS à XL, avec six géométries dédiées pour des cyclistes de 155 cm à 200 cm.

XXS à XL, avec six géométries dédiées pour des cyclistes de 155 cm à 200 cm. Finitions: Silver Red, Pro Team Black, Iconic Prisme, Orange Shift. L’Iconic Prisme

Silver Red, Pro Team Black, Iconic Prisme, Orange Shift. L’Iconic Prisme Replica est limitée à 50 exemplaires dans la configuration exacte de la Team Cofidis sur le Tour de France (Campagnolo Super Record sans fil, roues Bora WTO 60 Ultra Team, 7,1 kg).

Groupes: Shimano Ultegra Di2 et Dura-Ace Di2 ; SRAM Force E1 AXS ; Campagnolo Super Record 2×13.

Shimano Ultegra Di2 et Dura-Ace Di2 ; SRAM Force E1 AXS ; Campagnolo Super Record 2×13. Roues: LOOK R45S, Mavic Comete 50, Fulcrum Speed 57, Scope Artech 6.A.

Prix et disponibilité

Le 795 Blade RS 3 est disponible en vélo complet à partir de 8 490 € (finition Pro Team Black, Shimano Ultegra Di2, roues LOOK R45S) et jusqu’à 13 190 € (Campagnolo Super Record, roues Scope Artech 6.A). L’édition limitée Iconic Prisme Replica (50 exemplaires dans le monde) est proposée à 13 990 €. Le 795 Blade RS 3 est également disponible en kit cadre dans les quatre finitions à 4 990 €, ou 5 780 € avec le cockpit LOOK complet.