Pour les 80 ans de Lapierre, le Team Picnic PostNL a roulé avec une édition limitée du Xelius DRS sur la 10ème étape du Tour de France le 14 juillet.

Pour célébrer ses 80 ans d’existence, Lapierre a dévoilé le Xelius DRS 80th Anniversary, une édition très limitée de son cadre de route phare. Avec seulement 100 exemplaires numérotés individuellement mis en vente, cette édition spéciale rend hommage au dévouement sans faille pour la performance qui caractérise la célèbre marque française depuis sa création par Gaston Lapierre en 1946.

Les coulisses du design : Kinetic Dust

Ce cadre commémoratif lance un nouveau concept de coloris, baptisé Kinetic Dust, qui symbolise les traces émotionnelles laissées par la performance. Visuellement, ce design se traduit par une dispersion de particules sur l’ensemble du cadre. La densité de ces particules augmente dans les zones soumises aux contraintes les plus importantes : le pédalier, la fourche aérodynamique et la jonction entre les haubans et le tube supérieur. La diffusion des particules vers l’arrière évoque également un mouvement continu vers l’avant. La finition prend vie grâce à trois couleurs symboliques. Le bleu foncé représente l’ADN et l’héritage de Lapierre tout en symbolisant le calme avant l’intensité. Le bleu teal symbolise le moment où la douleur se transforme en élan et la couleur champagne exprime la joie, celle liée à sa propre victoire, au dépassement personnel.

Éprouvé sur l’UCI WorldTour

Le Xelius DRS 80th Anniversary repose sur le cadre Xelius DRS 5e génération éprouvé en compétition, avec lequel l’équipe Picnic PostNL a pris le départ de la 10e étape du Tour 2026, le jour de la Fête nationale du 14 juillet. Cette date a été sciemment choisie pour rendre hommage aux racines françaises très chères à la marque et célébrer ce jalon historique. Au-delà de son design commémoratif, le Xelius DRS intègre la technologie 3D Tubular, signature de la marque, pour un confort inégalé. Construit à partir d’un composé de carbone UD Factory Lab haut de gamme, le cadre affiche un poids brut de seulement 740 g et apporte une optimisation aérodynamique de 15 % par rapport à son prédécesseur, le Xelius SL3.

Les origines de la marque

Fondée au cœur de Dijon par Gaston Lapierre en 1946, la marque a vu le jour sous la forme d’une petite entreprise familiale. Au fil des décennies, elle s’est progressivement détournée de la production de vélos utilitaires robustes, comme le modèle « La Poste » des années 1980, pour se consacrer à la conception de technologies de pointe destinées à la compétition. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Lapierre avait déjà acquis une réputation de pionnière dans de nombreux domaines. La marque a révolutionné le monde du VTT avec sa technologie brevetée de suspension intégrale FPS, avant de devenir l’un des pionniers de la mobilité électrique en lançant certains des tout premiers VTTAE haut de gamme.

Cette maîtrise de l’ingénierie de pointe s’est naturellement étendue à la route, où Lapierre a commercialisé ses premiers cadres de route entièrement en carbone au tournant du millénaire. Ceux-ci ont rapidement fait leur apparition dans les courses les plus prestigieuses du monde. Cette quête incessante de la performance s’est poursuivie avec le lancement du Xelius en 2010. Depuis lors, l’équipe d’ingénieurs de la marque, basée en Bourgogne, n’a cessé de faire évoluer ce modèle très apprécié. Celui-ci a remporté des victoires d’étape sur les trois Grands Tours, préparant ainsi parfaitement le terrain pour cette toute dernière version.

Dorian Tabeau, responsable mondial de la marque Lapierre :

« Lorsque nous avons conçu ce cadre pour célébrer le 80e anniversaire de la marque, nous avons souhaité rendre hommage à la philosophie de Lapierre. C’est pourquoi nous nous sommes focalisés sur la réalité brute et émotionnelle du cyclisme. Le graphisme “Kinetic Dust” capture toute la beauté de la performance : la transition de la douleur à l’élan qui mène vers le succès. Pour nous, ces 80 ans d’histoire ne constituent pas un jalon figé, mais l’histoire d’un voyage sans fin initié à Dijon, notre ville d’origine. »

Prix et disponibilité

Seuls 100 cadres Xelius DRS 80th Anniversary sont disponibles dans le monde entier. Les tailles S, M et L sont proposées au prix de 4 500 €.