L’équipe Lidl-Trek roulera sur un vélo spécial lors du Tour de France 2026, qui raconte 50 ans d’histoire de Trek.

À l’occasion de son 50ᵉ anniversaire, Trek dévoile le First 50 ICON, un Madone en édition limitée qui accompagnera les équipes Lidl-Trek sur les routes du Tour de France 2026 et du Tour de France Femmes. Plus qu’une décoration exclusive, ce vélo est une œuvre de design qui retrace l’histoire de la marque et affirme ses ambitions pour l’avenir. Certaines livrées célèbrent une victoire. D’autres rendent hommage à un champion. Celle que Trek dévoile aujourd’hui raconte une histoire, celle d’une entreprise née dans une grange du Wisconsin en 1976, devenue l’un des acteurs majeurs du cyclisme mondial. Cet été, les coureurs et coureuses de l’équipe Lidl-Trek porteront cette histoire sur les routes les plus mythiques du monde en prenant le départ du Tour de France 2026 et du Tour de France Femmes sur le Madone SLR 9 AXS First 50 ICON.

À première vue, le vélo attire le regard par la richesse de ses motifs. Mais en s’approchant, chaque détail révèle une nouvelle facette de l’histoire de Trek. Le cadre devient une véritable frise chronologique, illustrant cinquante années d’innovations, de défis, d’engagement et de passion. Le message est clair : Fondée en 1976. Objectif 2076. Cette idée guide toute la célébration du cinquantième anniversaire de Trek. Elle rappelle que si l’histoire de la marque mérite d’être racontée, c’est avant tout parce qu’elle nourrit les ambitions des cinquante prochaines années.

Un vélo qui raconte bien plus qu’une histoire

Dans le peloton professionnel, les vélos aux couleurs spéciales ne sont pas rares. Mais rares sont ceux qui invitent réellement à être observés. Le First 50 ICON ne se contente pas d’être esthétique. Il est conçu comme une œuvre graphique interactive. Chaque illustration gravée dans son design possède une signification. La grange où tout a commencé, les fondateurs de Trek, les premières innovations technologiques, le mythique vélo Y, les engagements en faveur du développement durable, les programmes de développement du cyclisme chez les jeunes avec la NICA… tous ces éléments prennent place sur le cadre.

Le résultat est une véritable chasse aux détails qui récompense la curiosité des passionnés : « Il y a des surprises partout sur le cadre. Chaque élément graphique représente quelque chose de réel qui a façonné Trek et qui a façonné le cyclisme. C’est un vélo que l’on peut rouler, mais aussi une histoire que l’on peut explorer », explique Micah Moran, directeur artistique de Trek et designer principal du projet. Pour prolonger cette expérience, Trek propose également une lecture détaillée de chaque illustration à travers un contenu éditorial dédié permettant de découvrir la signification de l’ensemble des symboles présents sur le vélo.

De la grange du Wisconsin au Tour de France

L’histoire de Trek débute en 1976 dans une ancienne grange du Wisconsin. À cette époque, quelques passionnés décident de fabriquer à la main des cadres en acier capables de rivaliser avec les meilleures productions européennes. Leur obsession est simple : produire les meilleurs vélos possibles. Cette exigence artisanale devient rapidement l’ADN de Trek. Au fil des décennies, la marque participe aux grandes évolutions du cyclisme : développement de nouveaux matériaux, innovations aérodynamiques, démocratisation du VTT, révolution de la suspension, personnalisation des vélos, sans oublier de nombreuses victoires au plus haut niveau. Mais aujourd’hui, Trek estime que son rôle dépasse largement celui d’un constructeur. Sa mission est désormais de changer le monde grâce au vélo.

Cela passe par des produits toujours plus performants, mais aussi par des actions concrètes pour favoriser les déplacements à vélo, soutenir les jeunes pratiquants, réduire l’empreinte environnementale de l’industrie et permettre à toujours plus de personnes de découvrir le plaisir de rouler. Le First 50 ICON reflète cette double identité, celle d’un fabricant profondément attaché à son héritage et celle d’une entreprise tournée vers les cinquante prochaines années.

Le Tour de France comme scène mondiale

Le First 50 ICON est proposé exclusivement sur le Madone SLR 9 AXS, le modèle le plus haut de gamme de la plateforme Madone. Comme tout objet de collection, il bénéficie d’une série de finitions exclusives avec un cadre numéroté individuellement ; une selle blanche et rouge spécialement développée pour cette édition ; des rails de selle rouges ; des roues Aeolus RSL arborant des graphismes dédiés et une pompe Silca SuperPista Ultimate décorée selon les mêmes codes graphiques que le vélo. Chaque exemplaire devient ainsi une véritable pièce de collection, tout en restant un vélo destiné à être utilisé au plus haut niveau de la compétition.

Afin de permettre à davantage de cyclistes de participer à cette célébration, Trek lance également le First 50 Replica, disponible sur le Madone SL 7. Cette version reprend les principaux codes graphiques du First 50 ICON afin d’offrir une interprétation plus accessible de cette édition anniversaire sans renoncer au récit visuel qui fait toute son originalité.

Un anniversaire qui regarde vers l’avenir

Le cinquantième anniversaire de Trek n’est pas une célébration nostalgique. Au contraire, toute la campagne repose sur une idée forte : les cinquante premières années ne sont qu’un point de départ. Depuis 1976, Trek est passé d’un petit atelier artisanal à une marque mondiale présente sur les plus grandes courses, tout en poursuivant un objectif inchangé : fabriquer les meilleurs vélos possibles. Aujourd’hui, cette ambition s’accompagne d’une responsabilité plus large : faire progresser la pratique du vélo partout dans le monde. Le slogan « Founded in 1976. Goal: 2076. » résume cette philosophie. L’histoire est déjà écrite. La suite reste à inventer.