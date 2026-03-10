Cannondale dévoile le CAAD14 : l’expression la plus aboutie de ce que l’aluminium peut offrir.

Cannondale annonce ce mardi 10 mars, le lancement du CAAD14, nouvelle génération de son emblématique plateforme aluminium. Héritier direct d’une lignée initiée en 1983, le CAAD14 marque un retour assumé aux fondamentaux qui ont fait la réputation de la marque : une maîtrise inégalée de l’aluminium, une conception tournée vers la performance pure et un caractère unique sur la route. À l’heure où les cadres carbones dominent le marché, Cannondale réaffirme sa conviction : un aluminium parfaitement travaillé offre une vivacité, une explosivité et une énergie incomparables. Le CAAD14 n’est pas une alternative au carbone ; il est l’expression la plus aboutie de ce que l’aluminium peut offrir.

Pas en carbone, pas de regrets

Avec ses tubes généreux, ses soudures lisses, ses lignes épurées et sa position résolument agressive, le CAAD14 renoue avec l’ADN historique de la gamme : rigidité, précision, maniabilité et sensations brutes. Conçu pour attaquer, sprinter, grimper et descendre avec assurance, il s’adresse aux cyclistes qui recherchent un vélo vivant, réactif et authentique. Fruit de décennies d’innovation et de victoires sur les plus grandes courses, le CAAD14 incarne la philosophie Cannondale Advanced Aluminum Design. Durable, moderne et intemporel, il est pensé pour accompagner les cyclistes année après année, qu’il s’agisse d’entraînement, de compétition ou de plaisir pur.

Caractéristiques du Cannondale CAAD14

Compatible avec des pneus mesurant jusqu’à 32 mm , avec 4 mm de dégagement tout autour, pour une meilleure adhérence, plus de confort et un contrôle optimal sur toutes les surfaces routières.

, avec 4 mm de dégagement tout autour, pour une meilleure adhérence, plus de confort et un contrôle optimal sur toutes les surfaces routières. Pivot Delta + fourche 100 % carbone : Un pivot de direction Delta en forme de part de pizza fait passer les câbles directe-ment dans le cadre, gardant le poste de pilotage épuré et le tube de direction fin.Cette forme libère de l’espace, offrant un look élégant et une traînée réduite.

Un pivot de direction Delta en forme de part de pizza fait passer les câbles directe-ment dans le cadre, gardant le poste de pilotage épuré et le tube de direction fin.Cette forme libère de l’espace, offrant un look élégant et une traînée réduite. Boîtier de pédalier : BSA Le boîtier de pédalier BSA de 68 mm apporte la fiabilité d’un filetage au CAAD14 :facile à entretenir, facile à apprivoiser, un vrai plaisir à posséder .

BSA Le boîtier de pédalier BSA de 68 mm apporte la fiabilité d’un filetage au CAAD14 :facile à entretenir, facile à apprivoiser, un vrai plaisir à posséder UDH — Universel par nature: L’UDH rend le CAAD14 facile à vivre : les patins de dérailleur de rechange se trouvent partout grâce à son montage universel. Et lorsqu’il est associé aux dérailleurs FullMount de SRAM, ce même design ouvre la voie à des configurations de vitesses plus larges et à des montages à l’épreuve du temps.

L’UDH rend le CAAD14 facile à vivre : les patins de dérailleur de rechange se trouvent partout grâce à son montage universel. Et lorsqu’il est associé aux dérailleurs FullMount de SRAM, ce même design ouvre la voie à des configurations de vitesses plus larges et à des montages à l’épreuve du temps. SystemBar R-One: Une aérodynamique exceptionnelle alliée à un contrôle sûr. Conçu en collaboration avec MOMODesign, ce cintre combo allie des formes réduisant la traînée et une intégration propre des câbles à une ergonomie et un style raffiné.

Tarifs du Cannondale CAAD14