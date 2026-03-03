Specialized dévoile le nouveau Turbo Cotton TLR, son pneu le plus rapide, utilisé et approuvé par les coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe.

Le nouveau Specialized Cotton TLR redéfinit les sensations d’un pneu de compétition : une absorption des vibrations et une souplesse qui vous connectent directement à la route. Le Cotton TLR allie le toucher de route légendaire du coton à la vitesse et à la précision de la technologie tubeless moderne. Les irrégularités de la chaussée qui vibraient autrefois sous votre vélo glissent désormais sous vos pieds, vous offrant contrôle et confort à un rythme de course soutenu.

Souple et rapide

Avec sa carcasse en polycoton 320 TPI et la gomme double Gripton T2/T5, le Cotton TLR est conçu pour les cyclistes qui recherchent autant les sensations que la performance. Les carcasses de pneus sont fabriquées à partir d’un mélange de polyester et de coton qui combine les avantages des deux matériaux. Alors que d’autres marques s’appuient sur des formulations de caoutchouc traditionnelles, Specialized optimise les performances du coton grâce à ses composés Gripton exclusifs, conçus pour rouler plus vite, adhérer davantage et offrir des performances constantes à l’intensité de la compétition.

L’aventure du coton chez Specialized a commencé en 2012, lorsque Tony Martin a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde avec le pneu à tringle en coton d’origine. C’était la première fois qu’un pneu à tringle surpassait les boyaux au plus haut niveau de la compétition : une véritable révolution. À l’époque, chaque pneu était fabriqué artisanalement avec une carcasse en coton imprégnée de latex et une bande de roulement collée manuellement. Aujourd’hui, les méthodes de production avancées préservent ce savoir-faire artisanal grâce à la précision et à la sécurité de l’automatisation moderne.

À qui s’adresse-t-il ?

Cyclistes idéaux :

Cyclistes sur route compétitifs et sportifs

Coureurs privilégiant la vitesse, les sensations et l’adhérence

Passionnés recherchant un confort de conduite optimal

Déconseillé aux :

Cyclistes pratiquant toutes les saisons et recherchant une grande durabilité (> 5 000 km)

Cyclistes exigeant une résistance absolue aux crevaisons

Personnes évitant les systèmes tubeless

Caracteristiques :