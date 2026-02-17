Cannondale présente la cinquième génération du SuperSix EVO, son modèle de course iconique, plus léger, plus aérodynamique et plus précis.

Depuis plus d’une décennie, le Cannondale SuperSix EVO s’est imposé comme une référence en combinant légèreté, maniabilité et vitesse pure. Utilisé au plus haut niveau par les équipes EF Education-EasyPost et EF Education-Oatly, il a décroché des titres mondiaux, des maillots distinctifs sur les grands tours et d’innombrables victoires dans toutes les situations : ascensions, sprints, échappées et classiques.

Une nouvelle génération qui repousse les limites

Pour cette Gen 5, Cannondale s’est fixé un objectif ambitieux : Améliorer chaque aspect d’un vélo déjà considéré comme l’un des plus rapides au monde.

Les principales évolutions :

Cadre et fourche encore plus légers, avec des stratifications optimisées sur les versions LAB71, Hi-MOD et Carbone.

Poids du cadre Série 0. – ± 728 g Hi-MOD – 781 g Carbone- 910 g

Poids de la fourche Série 0. – ± 410 g Hi-MOD – 432 g Carbone- 445 g

Aérodynamisme renforcé , grâce à une optimisation CFD et à des tests en soufflerie reproduisant des conditions réelles.

, grâce à une optimisation CFD et à des tests en soufflerie reproduisant des conditions réelles. Nouvelle géométrie orientée course, avec un stack abaissé pour une position plus agressive.

Tailles disponibles du 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61

Rigidité élevée et transfert de puissance optimisé , adaptés à chaque taille de cadre grâce à la technologie Proportional Response.

, adaptés à chaque taille de cadre grâce à la technologie Proportional Response. Compatibilité pneus jusqu’à 32 mm , garantissant confort et performance.

, garantissant confort et performance. Intégration totale des câbles via le pivot Delta et les nouveaux cockpits monobloc :

SystemBar Road à 375grs et disponible en 11 tailles de 340x90mn a 380x120mn

SystemBar Road SL à 265grs et disponible en 7 tailles de 380x90mn a 400x130mm

Une machine conçue pour la victoire

Le SuperSix EVO Gen 5 est pensé pour les cyclistes qui n’acceptent aucun compromis : grimpeurs, sprinteurs, puncheurs et coureurs complets. Plus rapide dans toutes les situations, il perpétue la légende EVO initiée par Cannondale.

Disponibilité :

Le nouveau Cannondale SuperSix EVO 2026 sera disponible chez les revendeurs Cannondale agréés a partir du 17 Février.

Kit/Cadre Super Slice :

SuperSlice est le fruit de l’expertise Cannondale en aérodynamique et le choix de l’équipe EF Pro Cycling. Transformant l’effort intense en vitesse maximale, c’est le moyen le plus rapide d’atteindre la ligne d’arrivée dans les contre-la-montre et les triathlons. L’ancien SuperSlice était déjà l’un des vélos de contre-la-montre les plus rapides du marché et incroyablement léger. L’objectif pour la nouvelle version était donc assez simple : conserver sa légèreté et le rendre encore plus rapide. Facile à dire, mais difficile à faire. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire notre équipe.

Chaque forme de tube, chaque jonction et chaque composant ont été minutieusement affinés grâce à des centaines d’heures d’analyse CFD et en soufflerie, ce qui a permis d’obtenir un cadre qui produit 14 % de résistance en moins que la version précédente, économisant 10 watts à 50 km/h, tout en ne pesant que 60 grammes de plus. La géométrie et la maniabilité sont pratiquement identiques, mais une plus grande plage de réglage de l’angle de la selle, ainsi qu’une plus grande plage de réglage de la hauteur et de la portée des coussinets, permettent un positionnement encore plus aérodynamique. La rigidité du tube supérieur et du boîtier de pédalier a également été augmentée et le dégagement des pneus a été porté à 32 mm afin que vous puissiez choisir les pneus adaptés aux conditions.

Cadre et guidon ne font qu’un

Afin d’obtenir le niveau d’efficacité aérodynamique que nous avons obtenu sur le nouveau vélo, le cadre et le guidon ont été conçus ensemble comme un système. Il n’est compatible avec aucune autre guidon, et la compatibilité des extensions est limitée aux unités conçues pour le système Vision/FSA à mât unique et mono-liaison TFA EVO Actuellement, il s’agit des unités JS-bend fournies avec le cadre ou du Vision TFE EVO avec adaptateur dédié (référence FSA 670-0519000970) utilisé par les pros de l’EF-Education.