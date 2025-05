Cannondale vient de dévoiler la nouvelle version du Synapse, son vélo de route polyvalent, taillé pour l’endurance.

Il y a 20 ans, le premier Cannondale Synapse faisait son apparition – il a tranquillement réimaginé l’expérience sur route. Le Synapse a donné le ton à ce qui allait être connu sous le nom de vélo de route Endurance. Deux décennies plus tard et six générations de Synapse, et il est toujours à l’avant-garde, donnant le rythme et aidant à définir ce que l’avenir des vélos de route sera.

Des performances garanties

Cannonadale a malmené le Synapse pour qu’il soit prêt à rouler. Développé en partenariat avec les coureurs professionnels, il a été roulé, maltraité et perfectionné jusqu’à ce qu’il réponde à leurs normes rigoureuses. Conçu pour aller vite, pour durer et garder à l’aise, la Synapse redéfinit la route.

Avec un cadre en carbone léger de moins de 1000 grammes. Le tout nouveau système de rangement dans le tube diagonal StashPort est là quand on en a besoin et hors de vue quand vous n’en avez pas besoin. Conçu pour fonctionner avec son compagnon StashBag, il permet de sécuriser les éléments essentiels, quel que soit l’endroit où la route vous mène.

La confiance intégrée

Roulez en toute confiance grâce à la 2e génération du système de sécurité SmartSense. Plus discret, plus intégré et plus puissant, ce système intelligent et connecté, combinant feux, radar, capteurs et l’application pour smartphone Cannondale améliore la visibilité et par conséquent la perception de l’environnement.

La deuxième génération du système de feux et de radars intelligents Smartsense est plus performante que jamais : le phare est plus petit, mais beaucoup plus lumineux – jusqu’à 800 lumens (400 pour les pays STVZO) -, le radar et le feu arrière sont parfaitement intégrés sous la selle et la batterie est plus légère et maintenant bien cachée dans le tube diagonal. La capacité a plus que doublé de la version précédente pour une autonomie allant jusqu’à 24 heures.

Cannondale Synapse, pionnier de l’endurance

Le Cannondale Synapse bénéficie du meilleur dégagement de sa catégorie pour des pneus d’une largeur maximale mesurée de 48 mm à l’avant et de 42 mm à l’arrière – avec au moins 4 mm de dégagement supplémentaire de chaque côté – fait du Synapse un véritable vélo de route, pour rouler plus longtemps et plus confortablement.

Le pivot Delta en forme de V, unique à Cannondale, permet de ranger le cockpit et d’acheminer les câbles à l’intérieur, tout en réduisant la surface frontale de la douille de direction pour des gains aérodynamiques qui réduisent la résistance à l’air. Le capteur de roue Cannondale fournit des informations hyper-précises sur la vitesse, la distance et l’itinéraire, des rappels d’entretien et plus encore via l’application Cannondale.

