POC présente deux nouveaux casques, le Cytal pour le vélo de route et le Cularis pour le VTT.

Dans un communiqué publié ce mardi jeudi 20 mars, la marque POC lance deux nouveaux casques : Le Cytal, un casque de vélo de route avec une ailette intégrée ainsi que le Cularis, un casque de VTT associant protection et ventilation. Ces deux nouveaux concepts complètent la gamme POC de casques primés pour le vélo de route et le VTT. Ce sont les produits phares de la nouvelle collection 2025 de POC pour le cyclisme.

Oscar Huss, responsable des produits POC

« La sécurité est notre mission essentielle. Elle nous inspire à constamment remettre en question et améliorer le statu quo. Nous savons comment développer des casques à la fois dotés d’une excellente ventilation, confortables, aérodynamiques et très performants en matière de protection. Avec le Cytal et le Cularis, nous nous sommes mis au défi de faire évoluer encore nos produits. Nous souhaitions en particulier mieux intégrer les connaissances issues de nos recherches et de nos tests sur le terrain, et décupler la performance de nos casques. Le Cytal et le Cularis sont le résultat concret de cette approche. »

Poc Cularis

Le Cularis est un casque conçu pour le VTT. Il bénéficie de l’expérience de POC en la matière, notamment avec les casques Tectal et Kortal. Le Cularis présente la silhouette et la couverture de la tête caractéristiques des casques POC, qui assurent une protection appropriée pendant la pratique sur les sentiers. C’est également un casque qui favorise la circulation de l’air et l’effet rafraîchissant. Ce processus s’inspire d’études en mécanique des fluides numérique et de l’importante ventilation de nombre des casques de vélo de route de POC.

Le Cularis s’adresse à ceux qui recherchent un modèle léger doté d’une bonne ventilation. Présentant de nombreuses caractéristiques parfaitement intégrées, telles qu’un insert Mips Air Node, une boucle d’attache Fidlock, un système d’ajustement précis, des encoches où ranger ses lunettes et une visière anti-accrochage, ce casque de VTT optimise la protection et aide à tenir la distance.

Caractéristiques

​La ventilation du Cularis s’inspire des performances des casques de cyclisme sur route POC destinés au World Tour. Comme eux, le Cularis capture l’air à l’avant du casque et le guide dans des canaux internes, pour une ventilation et un rafraîchissement supérieurs. La mécanique des fluides numérique a été utilisée durant le processus de développement pour ajuster et optimiser la circulation de l’air et l’effet rafraîchissant.

La sécurité est le fondement et l’essence de tout casque de VTT. Le Cularis présente une forme optimisée, une structure interne précise en EPS et une coque en polycarbonate, pour un résultat léger et équilibré offrant une protection maximale en cas d’impact linéaire ou angulaire. Testé dans les laboratoires de Virginia Tech, il a obtenu cinq étoiles et est classé meilleur casque de tous les casques testés (mars 2025). ​Parfaitement intégré, le système Mips Air Node améliore la protection en cas d’impact angulaire et non linéaire.

Visière anti-accrochage et encoches pour lunettes

​La visière anti-accrochage de POC est conçue pour se détacher du casque en cas de chute ou d’accrochage par une branche. L’idée est d’éviter les transferts de force et les risques de lésion au cou. La visière peut être fixée et utilisée à nouveau. ​Pour plus de facilité d’usage, notamment avec une seule main, le Cularis est doté d’une boucle Fidlock pratique et facile d’utilisation.

Le confort reste l’un des aspects les plus importants d’un casque. La possibilité de régler l’ajustement pour s’adapter aux préférences individuelles est essentielle et favorise l’utilisation, tout en optimisant la protection. Le Cularis présente un système d’ajustement à 360 degrés, des sangles ajustables verticalement et latéralement, ainsi qu’un réglage vertical sur l’arrière.

Poids

Taille S (50-56) : 360g

Taille M (54-59) : 350g

Taille L (56-61) : 430g

Prix : 230 €

POC Cytal

Inspiré du Cytal Carbon, actuellement utilisé par de nombreux cyclistes de l’équipe EF Pro Cycling, le Cytal utilise l’aérodynamique de pointe et les connaissances en matière de ventilation issues du Cytal Carbon, pour offrir une protection à la fois équilibrée et optimisée. Conçu pour créer une nouvelle référence en matière de performance, le Cytal présente une ailette intégrée qui maximise la ventilation et l’aérodynamique. Destiné au cyclisme sur route et au gravel, c’est un casque conçu pour associer avec harmonie performance et protection.

Le Cytal continue à exploiter l’effet Venturi, qui est l’approche connue et respectée de POC en matière de circulation de l’air et de ventilation dans ses casques. L’ailette intégrée favorise une ventilation supérieure et un effet rafraîchissant sur l’ensemble de la tête. Pour optimiser la circulation de l’air et créer des zones de pression précises à l’intérieur du casque, l’ailette possède une forme spécifique qui augmente la vitesse de circulation de l’air et l’effet rafraîchissant. Des canaux intérieurs linéaires, qui guident le flux d’air, permettent à de larges quantités d’air de circuler à l’intérieur, puis de sortir du casque, rafraîchissant le ou la cycliste au passage.

Aérodynamique et protecteur

​L’aérodynamique est une autre composante essentielle de la performance moderne. Le Cytal bénéficie des nombreuses simulations en mécanique des fluides numérique, essais en soufflerie et tests sur le terrain mis en œuvre par POC. L’ailette intégrée est associée à de larges entrées d’air frontales aux tailles et aux angles spécifiques. Elles permettent une prise d’air à l’avant du Cytal. L’air est guidé à travers le casque plutôt qu’autour de lui, ce qui réduit significativement la zone de haute pression à l’avant du casque et optimise le profil aérodynamique du cycliste.

​La sécurité est le rôle principal d’un casque, et a été la priorité lors du développement du Cytal. La structure interne en EPS présente une densité variable selon les zones, définie à partir des analyses thermiques réalisées par l’équipe interne de recherche et développement de POC. Cette approche a permis de créer un casque léger et naturellement équilibré. La protection est optimisée, et le Cytal a obtenu un score de cinq étoiles lors des tests dans les laboratoires de Virginia Tech. En mars 2025, il a été classé meilleur casque de vélo de route et troisième casque de l’ensemble des casques testés. ​Parfaitement intégré, le système Mips Air Node améliore la protection en cas d’impact angulaire et non linéaire.

​Un réglage précis est essentiel pour un confort personnalisé. Le Cytal présente un système de réglage modulable, avec des mousses frontales amovibles pour une ventilation optimisée, des sangles ajustables verticalement et latéralement, ainsi qu’un réglage vertical à l’arrière. Le Poc Cytal bénéficie d’encoches spécifiques permettant de fixer les lunettes sur le casque de manière stable, même à grande vitesse.